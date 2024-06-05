В 2024-м белорусы еще не забивали. Сборная России едет в Минск, чтобы продлить эту серию
7 июня на стадионе «Динамо» в Минске состоится товарищеская игра между сборными Белоруссии и России. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Главный судья — Рустам Омаров из Казахстана. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 19:55 мск.
Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Белоруссия — Россия 7 июня 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали гостей фаворитами. На победу России можно поставить с котировкой 1.70, это примерно 54% вероятности. Ничью оценили в 3.90 (26%), триумф «белых крыльев» — в 5.00 (20%).
Парни Валерия Карпина выиграли в двух поединках подряд. Считаете, что серия прервется? Опция 1Х идет за 2.15.
Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 доступны за одинаковые 1.90. Обмен голами дали за 1.87, обратный рынок — за 1.93.
Самый вероятный итог противостояния, по версии экспертов, указывает на успех россиян со счетом 1:0. На него предложили коэффициент 7.00.
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Белоруссия — Россия: прогноз и анализ товарищеского матча 7 июня 2024 года
Нынешней весной «белые крылья» провели два контрольных поединка, в которых не забили ни разу. Оба прошли в марте: сначала команда Карлоса Алоса всухую влетела Черногории (0:2), а через пять дней скатала нулевую ничью с Мальтой. После встречи с россиянами сборная Белоруссии отправится в Будапешт, где сыграет с Израилем. А в сентябре начнет путь в Лиге наций: ее соперниками на групповом этапе стали Болгария, Люксембург и Северная Ирландия.
На старте квалификации Евро-2024 «белые крылья» провалились: три поражения от Швейцарии, Румынии и Израиля с общим счетом 2:9. Даже победа над Косово (2:1) не спасла Георгия Кондратьева от увольнения. Новый тренер Карлос Алос начал так себе — нулевая ничья с аутсайдером группы Андоррой и проигрыш израильтянам (0:1) фактически перечеркнули шансы на путевку в Германию.
Зато на финише отбора белорусы взбодрились: на нейтральном поле отняли очки у лидирующих румынов (0:0) и едва не прихлопнули швейцарцев в Санкт-Галлене (3:3). Еще за пару минут до финального свистка гости вели с преимуществом в два мяча, но голы Мануэля Аканджи и Зеки Амдуни на 89-й и 90-й минутах лишили их исторического триумфа. В двух оставшихся турах «белые крылья» разжились минимальными победами (1:0) над Андоррой и Косово и закончили квалификацию на четвертой строчке.
У россиян в 2024-м был один матч — на «ВТБ Арене» разгромили сборную Сербии (4:0). Это уже второй подряд триумф парней Валерия Карпина с крупным счетом — в ноябре на «Волгоград-Арене» разнесли Кубу (8:0). Серия без поражений теперь составляет пять поединков. Отрезок вместил всего две ничьи — обе на выезде, с Катаром (1:1) и Кенией (2:2).
Если говорить о домашних встречах, то после международного бана Алексей Миранчук и компания выиграли в России четыре раза из четырех с общим результатом 15:0. Разгромам кубинцев и сербов предшествовали чуть менее эффектные победы над Ираком (2:0) и Камеруном (2:0).
На выезде дела складывались чуть хуже: первый и единственный успех случился 24 сентября 2022-го — в гостях у сборной Кыргызстана (2:1). Семь следующих матчей на чужих полях закончились шестью ничьими и поражением.
Травмы и дисквалификации перед матчем Белоруссия — Россия
Валерию Карпину не помогут Даниил Хлусевич и Александр Сильянов. Полузащитник «Спартака» не залечил травму, которую получил на разминке перед игрой последнего тура РПЛ с «Оренбургом». Защитник «Локомотива» покинул расположение сборной после медосмотра и оценки функционального состояния. Максим Осипенко тоже испытывает проблемы со здоровьем и не сыграет в Минске.
Арсен Захарян простудился и в понедельник пропустил тренировку. О степени готовности футболиста «Реал Сосьедад» к матчу на стадионе «Динамо» станет известно позже.
Белоруссия — Россия: статистика личных встреч
Сборные пересекались только в товарищеских матчах, которых набралось четыре. Первый случился в мае 1999 года — разошлись миром (1:1). Через три месяца соперники встретились снова — победили россияне (2:0). В мае 2002-го после ничьей в основное время (1:1) команды пробили пенальти — верх в серии взяли «белые крылья» (5:4). Последний поединок прошел в 2015 году и тоже 7 июня — на «Арене Химки» выиграла Россия (4:2).
Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Россия
В предыдущей встрече Алексей Миранчук и компания разгромили сборную Сербии (4:0), которая выступит на Евро-2024. А серия россиян без поражений насчитывает уже пять поединков. При этом после международного бана парни Валерия Карпина выиграли на выезде лишь однажды. Но выезд в Минск — лучший способ исправить эту статистику. В 2024-м команда Карлоса Алоса не забила ни разу. Причем атаку «белых крыльев» сдержала не только крепкая Черногория, но и скромная Мальта.
Рекомендуемая ставка: Ф2 (-1) за 2.25.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4