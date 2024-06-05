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В 2024-м белорусы еще не забивали. Сборная России едет в Минск, чтобы продлить эту серию

Прогноз и ставка на товарищеский матч Белоруссия — Россия 7 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Антон Миранчук (сборная России).
Фото Getty Images
Сборная Белоруссии.
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола
Арсен Захарян (сборная России).
Фото Getty Images
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Парни Валерия Карпина победили в двух матчах подряд с общим счетом 12:0.

7 июня на стадионе «Динамо» в Минске состоится товарищеская игра между сборными Белоруссии и России. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Главный судья — Рустам Омаров из Казахстана. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 19:55 мск.

Товарищеские матчи.
07 июн, 20:00. Динамо (Минск)
Белоруссия
Россия

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Белоруссия — Россия 7 июня 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали гостей фаворитами. На победу России можно поставить с котировкой 1.70, это примерно 54% вероятности. Ничью оценили в 3.90 (26%), триумф «белых крыльев» — в 5.00 (20%).

Парни Валерия Карпина выиграли в двух поединках подряд. Считаете, что серия прервется? Опция 1Х идет за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 доступны за одинаковые 1.90. Обмен голами дали за 1.87, обратный рынок — за 1.93.

Самый вероятный итог противостояния, по версии экспертов, указывает на успех россиян со счетом 1:0. На него предложили коэффициент 7.00.

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Белоруссия — Россия: прогноз и анализ товарищеского матча 7 июня 2024 года

Нынешней весной «белые крылья» провели два контрольных поединка, в которых не забили ни разу. Оба прошли в марте: сначала команда Карлоса Алоса всухую влетела Черногории (0:2), а через пять дней скатала нулевую ничью с Мальтой. После встречи с россиянами сборная Белоруссии отправится в Будапешт, где сыграет с Израилем. А в сентябре начнет путь в Лиге наций: ее соперниками на групповом этапе стали Болгария, Люксембург и Северная Ирландия.

На старте квалификации Евро-2024 «белые крылья» провалились: три поражения от Швейцарии, Румынии и Израиля с общим счетом 2:9. Даже победа над Косово (2:1) не спасла Георгия Кондратьева от увольнения. Новый тренер Карлос Алос начал так себе — нулевая ничья с аутсайдером группы Андоррой и проигрыш израильтянам (0:1) фактически перечеркнули шансы на путевку в Германию.

Зато на финише отбора белорусы взбодрились: на нейтральном поле отняли очки у лидирующих румынов (0:0) и едва не прихлопнули швейцарцев в Санкт-Галлене (3:3). Еще за пару минут до финального свистка гости вели с преимуществом в два мяча, но голы Мануэля Аканджи и Зеки Амдуни на 89-й и 90-й минутах лишили их исторического триумфа. В двух оставшихся турах «белые крылья» разжились минимальными победами (1:0) над Андоррой и Косово и закончили квалификацию на четвертой строчке.

Сборная Белоруссии.
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола

У россиян в 2024-м был один матч — на «ВТБ Арене» разгромили сборную Сербии (4:0). Это уже второй подряд триумф парней Валерия Карпина с крупным счетом — в ноябре на «Волгоград-Арене» разнесли Кубу (8:0). Серия без поражений теперь составляет пять поединков. Отрезок вместил всего две ничьи — обе на выезде, с Катаром (1:1) и Кенией (2:2).

Если говорить о домашних встречах, то после международного бана Алексей Миранчук и компания выиграли в России четыре раза из четырех с общим результатом 15:0. Разгромам кубинцев и сербов предшествовали чуть менее эффектные победы над Ираком (2:0) и Камеруном (2:0).

На выезде дела складывались чуть хуже: первый и единственный успех случился 24 сентября 2022-го — в гостях у сборной Кыргызстана (2:1). Семь следующих матчей на чужих полях закончились шестью ничьими и поражением.

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Травмы и дисквалификации перед матчем Белоруссия — Россия

Валерию Карпину не помогут Даниил Хлусевич и Александр Сильянов. Полузащитник «Спартака» не залечил травму, которую получил на разминке перед игрой последнего тура РПЛ с «Оренбургом». Защитник «Локомотива» покинул расположение сборной после медосмотра и оценки функционального состояния. Максим Осипенко тоже испытывает проблемы со здоровьем и не сыграет в Минске.

Арсен Захарян простудился и в понедельник пропустил тренировку. О степени готовности футболиста «Реал Сосьедад» к матчу на стадионе «Динамо» станет известно позже.

Арсен Захарян (сборная России).
Фото Getty Images

Белоруссия — Россия: статистика личных встреч

Сборные пересекались только в товарищеских матчах, которых набралось четыре. Первый случился в мае 1999 года — разошлись миром (1:1). Через три месяца соперники встретились снова — победили россияне (2:0). В мае 2002-го после ничьей в основное время (1:1) команды пробили пенальти — верх в серии взяли «белые крылья» (5:4). Последний поединок прошел в 2015 году и тоже 7 июня — на «Арене Химки» выиграла Россия (4:2).

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Россия

В предыдущей встрече Алексей Миранчук и компания разгромили сборную Сербии (4:0), которая выступит на Евро-2024. А серия россиян без поражений насчитывает уже пять поединков. При этом после международного бана парни Валерия Карпина выиграли на выезде лишь однажды. Но выезд в Минск — лучший способ исправить эту статистику. В 2024-м команда Карлоса Алоса не забила ни разу. Причем атаку «белых крыльев» сдержала не только крепкая Черногория, но и скромная Мальта.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-1) за 2.25.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

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Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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Кирилл Гоцук

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