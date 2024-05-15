«Барселона» проиграла все турниры, но не может отдать второе место «Жироне». «Альмерия» поможет набрать очки

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Альмерия» — «Барселона» 16 мая 2024 года

Красно-белые победили каталонцев один раз за 25 лет.

16 мая «Барселона» сыграет на выезде против «Альмерии» в 36-м туре чемпионата Испании. Команды сойдутся на стадионе «Медитерранео». За порядком проследит арбитр Хавьер Альберола Рохас. Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Альмерия» — «Барселона» 16 мая 2024 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает блауграну фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.42, вероятность такого исхода — примерно 68%. Дележ очков доступен за 5.10 (18%), успех андалусийцев — за 6.40 (14%).

За 25 лет «Альмерия» обыграла «Барселону» лишь однажды и добыла только три ничьи. Считаете, что рохибланкос оставят каталонцев без победы? 1Х идет за 2.85.

На обмен голами предлагают взять за 1.53, обратный рынок дали за 2.50.

Тотал больше 3.5 мяча и ТМ 3.5 оценены одинаково — 1.90.

Самый вероятный счет игры, по версии аналитиков ФОНБЕТ, — 2:1 в пользу «Барсы» за 9.00.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

«Альмерия» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 16 мая 2024 года

Рохибланкос — главный аутсайдер чемпионата Испании. У красно-белых всего два выигрыша и 22 поражения — это худшие показатели в ла лиге. Клуб поменял главного тренера дважды за сезон — сейчас андалусийцев возглавляет Пепе Мель. Специалист принял команду в марте — при нем «Альмерия» одержала обе победы в примере. Еще в четырех матчах уступила и один раз добилась ничьей.

Красно-белые пропустили больше всех в ла лиге (70 голов), но при этом довольно часто забивали (35) — у «Валенсии» с восьмой строчки всего на два результативных попадания больше. В пяти из шести прошлых встреч с участием коллектива Меля влетело минимум три мяча.

Рохибланкос потеряли все шансы на сохранение прописки в примере. Максимум — подняться на одну строчку, поменявшись местами с «Гранадой». А из Кубка Испании андалусийцы вылетели еще в декабре.

Лучший игрок «Альмерии» по «гол+пас» — Серхио Аррибас (6+4 во всех турнирах). На втором месте — Ларжи Рамазани (4+5).

Серхио Аррибас («Альмерия»). Фото Getty Images

«Барселона» уже проиграла чемпионат Испании «Реалу», но все еще борется с «Жироной» за вторую строчку. Коллектив Хави опережает конкурента на один балл, поэтому за три тура до конца сезона не имеет права терять очки.

В последних пяти матчах во всех турнирах блауграна уступила три раза — в том числе «Реалу (2:3) и «Жироне» (2:4). Еще одно поражение нанес «ПСЖ» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (1:4). Кубок Испании «Барса» оставила в январе силами будущего обладателя трофея — «Атлетика» (2:4).

Каталонцы — третий клуб ла лиги по результативности (72) и шестой по надежности обороны (43 пропущенных). В четырех из пяти недавних встреч с участием сине-гранатовых было забито минимум пять мячей.

Лучший атакующий игрок в ростере Хави — Роберт Левандовски (24+9 во всех турнирах). На второй строчке по «гол+пас» — Рафинья (10+12). Тройку замыкает Илкай Гюндоган (5+13). Также в топе бомбардиров и ассистентов Жоау Феликс (10+6) и Ферран Торрес (11+4).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Альмерия» — «Барселона»

У рохибланкос двое дисквалифицированных: Лео Баптистао и Ларжи Рамазани. Травмированных футболистов в команде Меля нет.

Хаве потерял Гави, Алехандро Бальде и Френки де Йонга. Троица уже не сыграет в этом сезоне из-за травм. Илкай Гюндоган пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

«Альмерия» — «Барселона»: статистика личных встреч

В первом круге команды устроили эффектную перестрелку — каталонцы оказались сильнее со счетом 3:2. На дистанции из 10 матчей во всех турнирах у «Барсы» девять побед, а у «Альмерии» — одна. Красно-белые взяли верх в прошлом сезоне (1:0). Это единственный триумф андалусийцев над сине-гранатовыми за 19 встреч и 25 лет. Блауграна выиграла в 15 поединках. Еще три игры завершились «миром».

«Барселона» — «Альмерия». Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Альмерия» — «Барселона»

Уровни команд — небо и земля. «Альмерия» даже чуть ниже — она вылетела в сегунду, но каталонцы — отличный раздражитель для любого соперника. Сине-гранатовые тоже завершили борьбу за трофеи, но все еще конкурируют с «Жироной» за вторую строчку, поэтому не имеют права терять очки.

История встреч показывает, что очные поединки клубов оказываются результативными (прошел ТБ 2.5 в семи из 10 столкновений). А недавние игры соперников тоже вместили много голов. Ждем несколько забитых мячей и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.90.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита