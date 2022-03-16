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«Байер» — «Аталанта»: Малиновский доведет дело до конца

Прогноз на матч Лиги Европы «Байер» — «Аталанта»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Руслан Малиновский (слева).
Фото Global Look Press
В первом матче украинец организовал все три гола своей команды.

17 марта во втором матче 1/8 финала Лиги Европы между собой сыграют «Байер» и «Аталанта». Встреча пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и начнется в 20.45. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 20:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
Аталанта

«Байер» — «Аталанта»: коэффициенты букмекеров на матч

Вы можете сделать ставку на этот матч с бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей. Аналитики букмекерской компании считают, что в этой встрече нет фаворита. На «Байер» можно поставить с котировкой 2.26 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Аталанты» есть в линии за 2.90 (34%).

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Ф1(-1.5) идет за 4.00, а Ф2(+1.5) за 1.25.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.58, ТМ 2.5 можно взять за 2.47.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.51. Обратный результат есть за 2.55.

«Байер» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча

В первом матче «Аталанта» одержала яркую победу над «Байером» со счетом 3:2, но во второй встрече итальянцам будет максимально непросто. Немцы во что бы то ни стало постараются нивелировать тот дефицит, что у них есть.

Разницу в один мяч «Байер» способен отыграть. Дома в семи из восьми матчей команда Херардо Сеоане забивает больше одного мяча. Скорее всего, сможет она это сделать и в этот раз. Тем более что в Италии немцам также удалось забить «Аталанте» два мяча. Поставим на индивидуальный тотал «Байера» больше 1.5 за 1.86.

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Также возьмем ставку «обе забьют» за 1.51. Оба клуба играют в результативный футбол. Коллектив Гасперини, например, в последнем гостевом матче Лиги Европы забила три мяча. Столько же забил и «Байер» в предыдущей домашней игре этого турнира.

Очередная очная встреча коллективов должна получиться яркой. Жаль, что в ней вряд ли сыграет Алексей Миранчук — россиянин не сможет помочь клубу из-за проблем со здоровьем. Но и без него у «Аталанты» есть игроки, способные зажечь. Например, Руслан Малиновский, который забил «Байеру» в первом матче и отдал две голевые передачи.

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«Байер» — «Аталанта»: ставка на матч

В домашнем матче против «Аталанты» «Байер» будет стараться играть с позиции силы. Команде нужно догонять соперника, а разница между ними составляет всего один мяч. «Байер» стабильно забивает на своем стадионе больше одного мяча. Поставим минимум на два гола немецкой команды и в этой игре за 1.86.

Рекомендуемая ставка: ИТБ «Байера» 1.5 за 1.86.

Лига Европы УЕФА
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ФК Байер
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Ростов

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Реми Кабелла

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Динамо

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Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 12 1 3
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