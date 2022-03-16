«Байер» — «Аталанта»: Малиновский доведет дело до конца
17 марта во втором матче 1/8 финала Лиги Европы между собой сыграют «Байер» и «Аталанта». Встреча пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и начнется в 20.45. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».
«Байер» — «Аталанта»: коэффициенты букмекеров на матч
Вы можете сделать ставку на этот матч с бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей. Аналитики букмекерской компании считают, что в этой встрече нет фаворита. На «Байер» можно поставить с котировкой 2.26 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Аталанты» есть в линии за 2.90 (34%).
Ф1(-1.5) идет за 4.00, а Ф2(+1.5) — за 1.25.
Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.58, ТМ 2.5 можно взять за 2.47.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.51. Обратный результат есть за 2.55.
«Байер» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча
В первом матче «Аталанта» одержала яркую победу над «Байером» со счетом 3:2, но во второй встрече итальянцам будет максимально непросто. Немцы во что бы то ни стало постараются нивелировать тот дефицит, что у них есть.
Разницу в один мяч «Байер» способен отыграть. Дома в семи из восьми матчей команда Херардо Сеоане забивает больше одного мяча. Скорее всего, сможет она это сделать и в этот раз. Тем более что в Италии немцам также удалось забить «Аталанте» два мяча. Поставим на индивидуальный тотал «Байера» больше 1.5 за 1.86.
Также возьмем ставку «обе забьют» за 1.51. Оба клуба играют в результативный футбол. Коллектив Гасперини, например, в последнем гостевом матче Лиги Европы забила три мяча. Столько же забил и «Байер» в предыдущей домашней игре этого турнира.
Очередная очная встреча коллективов должна получиться яркой. Жаль, что в ней вряд ли сыграет Алексей Миранчук — россиянин не сможет помочь клубу из-за проблем со здоровьем. Но и без него у «Аталанты» есть игроки, способные зажечь. Например, Руслан Малиновский, который забил «Байеру» в первом матче и отдал две голевые передачи.
«Байер» — «Аталанта»: ставка на матч
В домашнем матче против «Аталанты» «Байер» будет стараться играть с позиции силы. Команде нужно догонять соперника, а разница между ними составляет всего один мяч. «Байер» стабильно забивает на своем стадионе больше одного мяча. Поставим минимум на два гола немецкой команды и в этой игре за 1.86.
Рекомендуемая ставка: ИТБ «Байера» 1.5 за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7