В первом матче украинец организовал все три гола своей команды.

17 марта во втором матче 1/8 финала Лиги Европы между собой сыграют «Байер» и «Аталанта». Встреча пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и начнется в 20.45. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

«Байер» — «Аталанта»: коэффициенты букмекеров на матч

Вы можете сделать ставку на этот матч с бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей. Аналитики букмекерской компании считают, что в этой встрече нет фаворита. На «Байер» можно поставить с котировкой 2.26 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Аталанты» есть в линии за 2.90 (34%).

Ф1(-1.5) идет за 4.00, а Ф2(+1.5) — за 1.25.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.58, ТМ 2.5 можно взять за 2.47.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.51. Обратный результат есть за 2.55.

«Байер» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча

В первом матче «Аталанта» одержала яркую победу над «Байером» со счетом 3:2, но во второй встрече итальянцам будет максимально непросто. Немцы во что бы то ни стало постараются нивелировать тот дефицит, что у них есть.

Разницу в один мяч «Байер» способен отыграть. Дома в семи из восьми матчей команда Херардо Сеоане забивает больше одного мяча. Скорее всего, сможет она это сделать и в этот раз. Тем более что в Италии немцам также удалось забить «Аталанте» два мяча. Поставим на индивидуальный тотал «Байера» больше 1.5 за 1.86.

Также возьмем ставку «обе забьют» за 1.51. Оба клуба играют в результативный футбол. Коллектив Гасперини, например, в последнем гостевом матче Лиги Европы забила три мяча. Столько же забил и «Байер» в предыдущей домашней игре этого турнира.

Очередная очная встреча коллективов должна получиться яркой. Жаль, что в ней вряд ли сыграет Алексей Миранчук — россиянин не сможет помочь клубу из-за проблем со здоровьем. Но и без него у «Аталанты» есть игроки, способные зажечь. Например, Руслан Малиновский, который забил «Байеру» в первом матче и отдал две голевые передачи.

«Байер» — «Аталанта»: ставка на матч

В домашнем матче против «Аталанты» «Байер» будет стараться играть с позиции силы. Команде нужно догонять соперника, а разница между ними составляет всего один мяч. «Байер» стабильно забивает на своем стадионе больше одного мяча. Поставим минимум на два гола немецкой команды и в этой игре за 1.86.

Рекомендуемая ставка: ИТБ «Байера» 1.5 за 1.86.