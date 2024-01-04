«Ювентус» — «Салернитана»: прогноз на матч Кубка Италии 4 января 2024 2023 года
4 января «Ювентус» примет «Салернитану» в 1/8 финала Кубка Италии. Команды сойдутся на «Альянц Стадиум» в Турине. Стартовый свисток судьи Давиде Герсини прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на онлайн-платформе «Okko Спорт» начнется с 22.50 мск.
Аналитики букмекеров не сомневаются в успехе коллектива Макса Аллегри. На победу туринцев в основное время доступна котировка 1.20, это приблизительно 78% вероятности. Триумф «Салернитаны» предложили за 15.00 (7%), ничью — за 6.77 (15%).
Итоговый проход «Ювентуса» в четвертьфинал Кубка Италии оценили в 1.08. Этот же рынок на гранатовых идет за 8.00.
В предыдущем раунде парни Филиппо Индзаги разгромили «Сампдорию» (4:0). Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.33.
Считаете, что команды обменяются голами? Это событие ждет вас за 2.38. «Обе забьют — нет» дали за 1.57.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Салернитана»
«Морские коньки» ворвались в 1/8 финала Кубка Италии с двух ног — в предыдущем раунде вынесли «Сампдорию» (4:0). Теперь гранатовым предстоит встреча с туринцами, которые только дебютируют в нынешнем розыгрыше. В серии А бьянконери пока ни разу не уступили дома — семь побед и две ничьих. Причем два последних выигрыша получились с минимальным счетом (1:0). Вообще «низовые» поединки — главный тренд «Юве» на «Альянц Стадиум». Меньше трех мячей на двоих влетало в семи случаях из девяти.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.83.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5