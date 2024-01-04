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«Ювентус» — «Салернитана»: прогноз на матч Кубка Италии 4 января 2024 2023 года

Прогноз на матч Кубка Италии 4 января «Ювентус» — «Салернитана» 18 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Душан Влахович («Ювентус»).
Фото Global Look Press

4 января «Ювентус» примет «Салернитану» в 1/8 финала Кубка Италии. Команды сойдутся на «Альянц Стадиум» в Турине. Стартовый свисток судьи Давиде Герсини прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на онлайн-платформе «Okko Спорт» начнется с 22.50 мск.

Италия. Кубок. 1/8 финала
04 янв, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Салернитана

Аналитики букмекеров не сомневаются в успехе коллектива Макса Аллегри. На победу туринцев в основное время доступна котировка 1.20, это приблизительно 78% вероятности. Триумф «Салернитаны» предложили за 15.00 (7%), ничью — за 6.77 (15%).

Итоговый проход «Ювентуса» в четвертьфинал Кубка Италии оценили в 1.08. Этот же рынок на гранатовых идет за 8.00.

В предыдущем раунде парни Филиппо Индзаги разгромили «Сампдорию» (4:0). Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.33.

Считаете, что команды обменяются голами? Это событие ждет вас за 2.38. «Обе забьют — нет» дали за 1.57.

ФК &laquo;Барселона&raquo;. «Лас-Пальмас» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 4 января 2024 года

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Салернитана»

«Морские коньки» ворвались в 1/8 финала Кубка Италии с двух ног — в предыдущем раунде вынесли «Сампдорию» (4:0). Теперь гранатовым предстоит встреча с туринцами, которые только дебютируют в нынешнем розыгрыше. В серии А бьянконери пока ни разу не уступили дома — семь побед и две ничьих. Причем два последних выигрыша получились с минимальным счетом (1:0). Вообще «низовые» поединки — главный тренд «Юве» на «Альянц Стадиум». Меньше трех мячей на двоих влетало в семи случаях из девяти.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.83.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Салернитана
ФК Ювентус
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«Лас-Пальмас» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 4 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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