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Италия — Швейцария: коэффициенты и ставки на отборочный матч ЧМ-2022 12 ноября 2021

15:15
Футболисты сборной Италии. Фото Instagram
Футболисты сборной Италии. Фото Instagram
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12 ноября в Риме на Олимпийском стадионе пройдет очередная игра отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года в Катаре. На поле выйдут Италия и Швейцария. Начнется встреча в 22.45, трансляцию покажут на matchtv.ru.

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Италия является лидером отборочной группы C. За шесть игр команда Роберто Манчини набрала 14 очков. Швейцарцы идут на втором месте с тем же количеством очков, но уступают своему сопернику по дополнительным показателям.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победу в матче отпразднует Италия. Поставить на это можно с коэффициентом 1.62 — это примерно 59% вероятности. Ничью предлагают взять за 4.00. (24%). Победа Швейцарии найдется в линии букмекера за 5.40. (11%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ф1(-2) идет за 2.46, а Ф2(+2) — за 1.55.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 2.12. ТМ можно взять за 1.72.

Голы Италии сразу в двух таймах можно забрать за 2.80. Аналогичный исход на Швейцарию есть за котировку 7.80.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C
12 нояб, 22:45. Olimpico (Рим)
Италия 2:1 Бельгия
Италия 1:2 Испания
Италия 5:0 Литва
Швейцария 0:0 Италия
Италия 1:1 Болгария
Италия
12 ноября, 22:45
Швейцария
Литва 0:4 Швейцария
Швейцария 2:0 Северная Ирландия
Северная Ирландия 0:0 Швейцария
Швейцария 0:0 Италия
Швейцария 2:1 Греция
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Виталий Пудздрав все материалы автора
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