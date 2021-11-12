12 ноября в Риме на Олимпийском стадионе пройдет очередная игра отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года в Катаре. На поле выйдут Италия и Швейцария. Начнется встреча в 22.45, трансляцию покажут на matchtv.ru.

Италия является лидером отборочной группы C. За шесть игр команда Роберто Манчини набрала 14 очков. Швейцарцы идут на втором месте с тем же количеством очков, но уступают своему сопернику по дополнительным показателям.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победу в матче отпразднует Италия. Поставить на это можно с коэффициентом 1.62 — это примерно 59% вероятности. Ничью предлагают взять за 4.00. (24%). Победа Швейцарии найдется в линии букмекера за 5.40. (11%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ф1(-2) идет за 2.46, а Ф2(+2) — за 1.55.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 2.12. ТМ можно взять за 1.72.

Голы Италии сразу в двух таймах можно забрать за 2.80. Аналогичный исход на Швейцарию есть за котировку 7.80.