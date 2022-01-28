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Колумбия — Перу: прогноз на матч южноамериканского отбора на ЧМ-2022 28 января 2022 года

Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Колумбия — Перу
Егор Сергеев
Радамель Фалькао.
Фото Instagram

28 января в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Колумбии и Перу. Встреча пройдет в городе Барранкилье на местном стадионе и начнется в 00.00. Трансляцию матча вы сможете посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Колумбия. На нее можно поставить с котировкой 1.58 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (25%), а победа Перу есть в линии за 6.20 (15%).

Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) за 1.39.

При ставке в 1 000 рублей на Перу потенциальная выплата составит 6 200 рублей.

Ставку «Перу не проиграет» можно взять за 1.66.

Шансы Перу забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 18.0.

Уверены, что Колумбия сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 4.60.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Колумбии. На него можно поставить за 4.90.

· ТМ 0.5 — 8.10;

· обе забьют: нет — 1.60;

· точный счет: 4:1 — 26.0.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
29 янв, 00:00. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)
Колумбия
Перу

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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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