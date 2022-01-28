28 января в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Колумбии и Перу. Встреча пройдет в городе Барранкилье на местном стадионе и начнется в 00.00. Трансляцию матча вы сможете посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Колумбия. На нее можно поставить с котировкой 1.58 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (25%), а победа Перу есть в линии за 6.20 (15%).

Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) за 1.39.

При ставке в 1 000 рублей на Перу потенциальная выплата составит 6 200 рублей.

Ставку «Перу не проиграет» можно взять за 1.66.

Шансы Перу забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 18.0.

Уверены, что Колумбия сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 4.60.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Колумбии. На него можно поставить за 4.90.

· ТМ 0.5 — 8.10;

· обе забьют: нет — 1.60;

· точный счет: 4:1 — 26.0.