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«Уфа» — «Торпедо»: где смотреть матч Кубка России 26 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Уфа» — «Торпедо» 26 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Егор Бабурин.
Фото Официальный телеграм-канал «Торпедо»

26 сентября в четвертом раунде Пути регионов Кубка России выступающая во второй лиге «Уфа» сыграет с представителем ФНЛ — московским «Торпедо». Матч пройдет в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и IVI. Эфир стартует в 16.25 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
26 сент, 16:30. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Торпедо

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Торпедо». На победу «автозаводцев» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.62, вероятность такого исхода — примерно 62%. Ничья доступна за 3.60 (28%), успех «Уфы» — за 5.40 (10%).

Вариант «хозяева не проиграют» идет за 2.16. На счету уфимцев в противостоянии с черно-белыми две победы и четыре ничьи.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.08, ТМ 2.5 — в 1.64.

В десяти последних матчах с участием «Уфы» не было обмена голами. Условие «обе забьют» предложено за 2.12, «обе забьют — нет» — за 1.67.

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На два и более гола в исполнении «Торпедо» котировка — 1.87, на ИТМ2 (1.5) — 1.83.

Проход москвичей в следующий раунд можно взять за 1.32, уфимцев — за 3.10.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Торпедо (Москва)
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«Спартак» почти догнал «Зенит», но все равно опустился на третье место в списке фаворитов РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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21 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 8
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Федор Чалов

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Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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