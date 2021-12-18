18 декабря 2021 года «Лидс» примет «Арсенал» в 18-м туре АПЛ. Матч между ними пройдет на стадионе «Элланд Роуд», начало — в 20.30. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko. Эфир стартует в 20.00.

Команда Микеля Артеты — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Арсенала» можно за 2.20 — это примерно 43% вероятности. Успех «Лидса» доступен за 3.20 (30%), а ничья идет за 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на «Лидс» можно выиграть 3200 рублей в случае успеха команды Марсело Бьелсы.

Ф1(0) идет за 2.38, а Ф2(0) — за 1.58.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.72, а ТМ 2.5 — за 2.12.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.64. Обратный исход доступен за 2.26.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 6.00.

«Лидс» не может забить дома «Арсеналу» больше одного мяча 13 игр подряд — последний раз это случилось в декабре 1993 года. Верите, что йоркширцы прервут эту серию? ИТБ1 (1.5) идет за 2.50.

Шансы «Арсенала» отличиться свыше одного раза оцениваются котировкой 1.95.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 6.80;

· 1:2 — 8.30;

· 0:1 — 8.60.