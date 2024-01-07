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«Салернитана» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 7 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Салернитана» — «Ювентус» 7 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Салернитана» — «Ювентус».
Фото Global Look Press

7 января в 19-м туре чемпионата Италии «Салернитана» сойдется с «Ювентусом». Встреча на стадионе «Ареки» в Салерно начнется в 20.00 по московскому времени со свистком арбитра Марко Гуиды. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» с 19.55 мск.

Италия. Серия А. 19-й тур
07 янв, 20:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Ювентус

Аналитики букмекеров склоняются к победе черно-белых: на «Юве» предложили котировку 1.42, что составляет приблизительно 66% вероятности. Ничья доступна за 4.72 (21%), триумф «морских коньков» — за 7.75 (13%).

Поставить на успех туринцев с форой (-1.5) можно за 2.18. Ф1(+1) ждет вас за 1.67.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.86, ТМ 2.5 — за 1.89. «Обе забьют» дали за 2.17, обратный рынок — за 1.67.

Три дня назад парни Макса Аллегри разгромили «Салернитану» в 1/8 финала Кубка Италии (6:1). На индивидуальный тотал «зебр» больше двух голов представлен коэффициент 2.09.

Пауло Дибала (&laquo;Рома&raquo;). «Рома» и «Аталанта» потеряли лидеров из-за Кубка Африки. Но возвращение Дибалы гарантирует успех Моуринью

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Душана Влаховича. Меткий выстрел в исполнении серба идет за 2.23.

Пять наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Юве» — за 5.97;

  • 2:0 — за 6.18;

  • 0:0 — за 7.50;

  • 2:1 и 1:1 — за 8.75.
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Салернитана
ФК Ювентус
Серия А
0
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«Рома» — «Аталанта»: прогноз на матч серии А 7 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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