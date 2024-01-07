«Салернитана» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 7 января 2024 года онлайн в прямом эфире
7 января в 19-м туре чемпионата Италии «Салернитана» сойдется с «Ювентусом». Встреча на стадионе «Ареки» в Салерно начнется в 20.00 по московскому времени со свистком арбитра Марко Гуиды. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» с 19.55 мск.
Аналитики букмекеров склоняются к победе черно-белых: на «Юве» предложили котировку 1.42, что составляет приблизительно 66% вероятности. Ничья доступна за 4.72 (21%), триумф «морских коньков» — за 7.75 (13%).
Поставить на успех туринцев с форой (-1.5) можно за 2.18. Ф1(+1) ждет вас за 1.67.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.86, ТМ 2.5 — за 1.89. «Обе забьют» дали за 2.17, обратный рынок — за 1.67.
Три дня назад парни Макса Аллегри разгромили «Салернитану» в 1/8 финала Кубка Италии (6:1). На индивидуальный тотал «зебр» больше двух голов представлен коэффициент 2.09.
Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Душана Влаховича. Меткий выстрел в исполнении серба идет за 2.23.
Пять наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
-
1:0 в пользу «Юве» — за 5.97;
-
2:0 — за 6.18;
-
0:0 — за 7.50;
- 2:1 и 1:1 — за 8.75.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5