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«Рома» — «Аталанта»: прогноз на матч серии А 7 января 2024 года

Прогноз на матч серии А «Рома» — «Аталанта» 7 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Алексей Миранчук и Сеад Колашинац («Аталанта»).
Фото Global Look Press

7 января «Аталанта» навестит «Рому» в 19-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и стартует в 22.45 по московскому времени. Соперников рассудит Джанлука Аурелиано. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 19-й тур
07 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Аталанта

Букмекеры считают, что три очка достанутся «Роме». На победу хозяев доступна котировка 2.35, это приблизительно 39% вероятности. Триумф «Аталанты» предложили за 3.21 (31%), ничью — за 3.26 (30%).

В предыдущем сезоне «волки» дважды уступили бергамаскам. Если верите, что Алексей Миранчук и партнеры снова не проиграют, хватайте опцию Х2 за 1.64.

Специалисты не ждут, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.69.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 1.88. «Обе забьют — нет» идет с коэффициентом 1.89.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Аталанта»

В середине недели команды удачно выступили в Кубке Италии: желто-красные одолели «Кремонезе» (2:1), бергамаски — «Сассуоло» (3:1). В составе черно-синих зажег Алексей Миранчук: у россиянина ассист и забитый мяч. В этом сезоне «волки» еще ни разу не уходили с поля Олимпийского стадиона без гола. Парни Джанпьеро Гасперини в принципе ударно провели последний месяц: пять побед из шести с общим счетом 15:4. Допустили осечку только против «Болоньи» (0:1). Все располагает к результативному поединку.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» за 1.88.

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ФК Рома
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«Салернитана» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 7 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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 8
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