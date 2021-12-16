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Россия — Швеция: где смотреть матч 16 декабря онлайн в прямом эфире

17:15
Болельщики сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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16 декабря в рамках Кубка Первого канала встретятся сборные России и Швеции. Матч пройдет в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 18.30. Прямую трансляцию покажет «Первый канал».

16.12.2021 | Швеция — Россия
Алексей Жамнов с&nbsp;хоккеистами сборной России. Россия — Швеция: даже дома у команды Алексея Жамнова нет шансов

Команда Алексея Жамнова — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу России в основное время можно за 1.86 — это около 51% вероятности. Успех шведской сборной оценивается коэффициентом 3.40 (28%), а ничья — 4.50 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу России потенциальная выплата составит 1860 рублей, а прибыль — 860 рублей.

Ф1(0) идет за 1.47, а Ф2(0) — за 2.70.

Тотал шайб больше 5.5 можно взять за 2.00, а ТМ 5.5 — за 1.81.

Сделать ставку на победу России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.51. Аналогичный успех сборной Швеции идет за 2.55.

Шансы России забросить три шайбы или более оцениваются котировкой 1.56.

Верите, что Швеция способна отличиться трижды или более? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.20.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 2:2 — коэффициент 8.20;
— 3:3 — 9.90;
— 3:2 — 12.50.

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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