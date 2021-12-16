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«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: где смотреть матч 16 декабря онлайн в прямом эфире

19:15
Джонджо Шелви. Фото Getty Images
Джонджо Шелви. Фото Getty Images
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16 декабря «Ливерпуль» примет «Ньюкасл» в 17-м туре АПЛ. Матч пройдет на стадионе «Энфилд». Начало в 23.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko. Эфир стартует в 22.30.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского клуба «Ливерпуль» — считает коллектив Клоппа фаворитом предстоящей встречи. Поставить на мерсисайдцев можно за 1.12 — это примерно 86% вероятности. Шансы «Ньюкасла» победить оцениваются котировкой 24.0 (4%), а ничья — 9.80 (10%).

При ставке в 1000 рублей на «Ньюкасл» можно выиграть 24 000 рублей в случае успеха команды Эдди Хау.

Ф1(-2.5) идет за 1.96, а Ф2(+2.5) — за 1.90.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 1.88, а ТМ 3.5 — за 1.98.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.22. Обратный исход оценивается коэффициентом 1.66.

«Ливерпуль» забивает в среднем 2.81 мяча за игру АПЛ. Сумеет отличиться трижды или более? Поставить на ИТБ1 (2.5) можно за 1.57.

Шансы «Ньюкасла» на гол оцениваются котировкой 2.10.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.30, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 4:0 — коэффициент 5.10;
— 3:0 — 6.40;
— 2:0 — 6.70.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
16 дек, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед

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Матвей Леонов все материалы автора
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