25 февраля в 26-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» дома примет «Севилью». Встреча команд на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 23.00 по московскому времени по свистку арбитра Исидро Диас де Мера Эскудероса. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерских компаний убеждены, что «Реал» одержит убедительную победу. Ее можно взять с коэффициентом 1.27, это приблизительно 79% вероятности исхода. Ничья котируется за 6.30 (16%), а успех «Севильи» — за значительно более крупные 11.0 (5%).

При этом стоит заметить, что в первом круге красно-белые добыли одно очко в противостоянии с мадридцами. Вариант Х2 в предстоящей встрече идет за 3.85.

Также можете подстраховать гостей с форой (+1.5) за 2.10 или Ф2(+2.5) за 1.45. Выигрыш «Реала» с гандикапом в два мяча оценен в 1.75.

На тотал больше 2.5 гола предложено поставить за 1.50, на ТМ 2.5 — за 2.60.

Эксперты не уверены, что соперники обменяются результативными ударами: условие «обе забьют» идет за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.85.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Севилья»

В прошлом туре «Реал» неожиданно сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1), потеряв очки всего в шестой раз в 25 матчах сезона ла лиги. При этом мадридцы ни разу не оступались серийно — за неудачей обязательно следовала победа. Вот и сейчас команда Карло Анчелотти должна добыть три балла против очень нестабильной «Севильи», которая идет в таблице только 15-й.

Но ждать много голов не стоит. В составах соперников отсутствуют многие ключевые игроки, такие как Беллингем, Ламела и т. д. В первом круге команды показательно сыграли 1:1.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 1.70.