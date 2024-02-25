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25 февраля, 12:15

«Реал» — «Севилья»: прогноз на матч ла лиги 25 февраля 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Реал» — «Севилья» 25 февраля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Винисиус.
Фото Global Look Press

25 февраля в 26-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» дома примет «Севилью». Встреча команд на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 23.00 по московскому времени по свистку арбитра Исидро Диас де Мера Эскудероса. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 26-й тур
25 февр, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:0
Севилья

Аналитики букмекерских компаний убеждены, что «Реал» одержит убедительную победу. Ее можно взять с коэффициентом 1.27, это приблизительно 79% вероятности исхода. Ничья котируется за 6.30 (16%), а успех «Севильи» — за значительно более крупные 11.0 (5%).

При этом стоит заметить, что в первом круге красно-белые добыли одно очко в противостоянии с мадридцами. Вариант Х2 в предстоящей встрече идет за 3.85.

Также можете подстраховать гостей с форой (+1.5) за 2.10 или Ф2(+2.5) за 1.45. Выигрыш «Реала» с гандикапом в два мяча оценен в 1.75.

На тотал больше 2.5 гола предложено поставить за 1.50, на ТМ 2.5 — за 2.60.

Эксперты не уверены, что соперники обменяются результативными ударами: условие «обе забьют» идет за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.85.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Севилья»

В прошлом туре «Реал» неожиданно сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1), потеряв очки всего в шестой раз в 25 матчах сезона ла лиги. При этом мадридцы ни разу не оступались серийно — за неудачей обязательно следовала победа. Вот и сейчас команда Карло Анчелотти должна добыть три балла против очень нестабильной «Севильи», которая идет в таблице только 15-й.

Но ждать много голов не стоит. В составах соперников отсутствуют многие ключевые игроки, такие как Беллингем, Ламела и т. д. В первом круге команды показательно сыграли 1:1.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 1.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Севилья
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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