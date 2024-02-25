«Реал» — «Севилья»: прогноз на матч ла лиги 25 февраля 2024 года
25 февраля в 26-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» дома примет «Севилью». Встреча команд на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 23.00 по московскому времени по свистку арбитра Исидро Диас де Мера Эскудероса. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Аналитики букмекерских компаний убеждены, что «Реал» одержит убедительную победу. Ее можно взять с коэффициентом 1.27, это приблизительно 79% вероятности исхода. Ничья котируется за 6.30 (16%), а успех «Севильи» — за значительно более крупные 11.0 (5%).
При этом стоит заметить, что в первом круге красно-белые добыли одно очко в противостоянии с мадридцами. Вариант Х2 в предстоящей встрече идет за 3.85.
Также можете подстраховать гостей с форой (+1.5) за 2.10 или Ф2(+2.5) за 1.45. Выигрыш «Реала» с гандикапом в два мяча оценен в 1.75.
На тотал больше 2.5 гола предложено поставить за 1.50, на ТМ 2.5 — за 2.60.
Эксперты не уверены, что соперники обменяются результативными ударами: условие «обе забьют» идет за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.85.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Севилья»
В прошлом туре «Реал» неожиданно сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1), потеряв очки всего в шестой раз в 25 матчах сезона ла лиги. При этом мадридцы ни разу не оступались серийно — за неудачей обязательно следовала победа. Вот и сейчас команда Карло Анчелотти должна добыть три балла против очень нестабильной «Севильи», которая идет в таблице только 15-й.
Но ждать много голов не стоит. В составах соперников отсутствуют многие ключевые игроки, такие как Беллингем, Ламела и т. д. В первом круге команды показательно сыграли 1:1.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 1.70.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5