«Предстоящая игра получится не такой простой для красных». Прогноз Уткина на финал Кубка лиги «Челси» — «Ливерпуль»

25 февраля в 18.00 по московскому времени в финале Кубка английской лиги «Челси» сыграет с «Ливерпулем». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

В какой форме «Челси»

«Челси» нестабильно выступает в этом сезоне АПЛ. После 25 матчей лондонцы заработали 35 очков и занимают лишь десятое место в таблице. В пяти предыдущих турах они обыграли «Фулхэм» (1:0), потерпели поражение от «Ливерпуля» (1:4) и «Вулверхэмптона» (2:4), победили «Кристал Пэлас» (3:1) и сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Настоящей отдушиной для болельщиков команды стало выступление синих в Кубке английской лиги. Подопечные Маурисио Почеттино вышли в финал, выбив на предыдущих стадиях турнира «Уимблдон» (2:1), «Брайтон» (1:0), «Блэкберн» (2:0), «Ньюкасл» (1:1, 4:2 пен.) и «Мидлсбро» (0:1 и 6:1).

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В последнее время «Челси» показывает результативный футбол. Лондонцы забили в пяти предыдущих встречах во всех турнирах, трижды — как минимум два гола. В последнем матче против «Манчестер Сити» отличился Рахим Стерлинг. А до этого в игре с «Кристал Пэлас» отлично себя проявили Конор Галлахер и Коул Палмер: Галлахер сделал дубль, а Палмер отдал две результативные передачи.

В какой форме «Ливерпуль»

«Ливерпуль» ведет напряженную борьбу за победу в чемпионате Англии. Набрав 60 очков в 26 матчах, мерсисайдцы возглавляют таблицу. Их преимущество над «Манчестер Сити» составляет четыре балла, над «Арсеналом» — пять, но у конкурентов есть по игре в запасе. В пяти предыдущих встречах в АПЛ подопечные Юргена Клоппа разгромили «Челси» (4:1), уступили «Арсеналу» (1:3) и уверенно разобрались с «Бернли» (3:1), «Брентфордом» (4:1) и «Лутоном» (4:1). Тем временем первый трофей в сезоне красные могут завоевать уже в эти выходные. На пути к финалу Кубка английской лиги они прошли «Лестер» (3:1), «Борнмут» (2:1), «Вест Хэм» (5:1) и «Фулхэм» (2:1 и 1:1).

«Ливерпуль» превосходно играет в атаке и лидирует в АПЛ по результативности (63 гола). При этом в шести из семи последних матчей в чемпионате мерсисайдцы поражали ворота соперников как минимум три раза. Стоит отметить хорошую форму Луиса Диаса, который записал на свой счет три мяча и два ассиста в пяти предыдущих встречах. В последней игре с «Лутоном» колумбиец забил один из четырех голов красных.

«Челси» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

«Челси» и «Ливерпуль» встречались в финале Кубка английской лиги в сезоне-2021/22. Тогда мерсисайдцы обыграли лондонцев по пенальти (0:0, 11:10 пен.). Через несколько месяцев команды сошлись в финале Кубка Англии, и красные снова оказались точнее в серии 11-метровых ударов (0:0, 6:5 пен.). После этого соперники провели четыре матча в АПЛ, в которых «Ливерпуль» одержал одну победу при трех ничьих. В этом сезоне во встрече первого круга чемпионата Англии мерсисайдцы поделили очки с лондонцами (1:1), а ответный поединок завершился разгромной победой подопечных Клоппа (4:1).

Прогноз Василия Уткина на матч «Челси» — «Ливерпуль» 25 февраля

«В предыдущем матче в АПЛ «Челси» отобрал очки у «Манчестер Сити» и показал, что готов к битве с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги. Тем не менее очевидно, что фаворитами этой встречи являются мерсисайдцы, которые в последнее время практически не допускают осечек в премьер-лиге. К тому же недавно «Ливерпуль» разгромил «Челси» в очном противостоянии.

Скорее всего, предстоящая игра получится не такой простой для красных, но я думаю, что они не уступят в основное время. При этом от команд стоит ждать обмена голами, ведь ставка «обе забьют» прошла в семи предыдущих матчах «Ливерпуля» во всех турнирах», — заявил Уткин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на условие «обе забьют» и «Ливерпуль» не проиграет в основное время» можно поставить с коэффициентом 2.15.

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