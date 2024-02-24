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24 февраля, 15:30

«Предстоящая игра получится не такой простой для красных». Прогноз Уткина на финал Кубка лиги «Челси» — «Ливерпуль»

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Юрген Клопп.
Фото Getty Images

25 февраля в 18.00 по московскому времени в финале Кубка английской лиги «Челси» сыграет с «Ливерпулем». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

Англия. Кубок лиги. Финал
25 февр, 18:00. Wembley (Лондон)
Челси
0:1
Ливерпуль

В какой форме «Челси»

«Челси» нестабильно выступает в этом сезоне АПЛ. После 25 матчей лондонцы заработали 35 очков и занимают лишь десятое место в таблице. В пяти предыдущих турах они обыграли «Фулхэм» (1:0), потерпели поражение от «Ливерпуля» (1:4) и «Вулверхэмптона» (2:4), победили «Кристал Пэлас» (3:1) и сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Настоящей отдушиной для болельщиков команды стало выступление синих в Кубке английской лиги. Подопечные Маурисио Почеттино вышли в финал, выбив на предыдущих стадиях турнира «Уимблдон» (2:1), «Брайтон» (1:0), «Блэкберн» (2:0), «Ньюкасл» (1:1, 4:2 пен.) и «Мидлсбро» (0:1 и 6:1).

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В последнее время «Челси» показывает результативный футбол. Лондонцы забили в пяти предыдущих встречах во всех турнирах, трижды — как минимум два гола. В последнем матче против «Манчестер Сити» отличился Рахим Стерлинг. А до этого в игре с «Кристал Пэлас» отлично себя проявили Конор Галлахер и Коул Палмер: Галлахер сделал дубль, а Палмер отдал две результативные передачи.

 
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В какой форме «Ливерпуль»

«Ливерпуль» ведет напряженную борьбу за победу в чемпионате Англии. Набрав 60 очков в 26 матчах, мерсисайдцы возглавляют таблицу. Их преимущество над «Манчестер Сити» составляет четыре балла, над «Арсеналом» — пять, но у конкурентов есть по игре в запасе. В пяти предыдущих встречах в АПЛ подопечные Юргена Клоппа разгромили «Челси» (4:1), уступили «Арсеналу» (1:3) и уверенно разобрались с «Бернли» (3:1), «Брентфордом» (4:1) и «Лутоном» (4:1). Тем временем первый трофей в сезоне красные могут завоевать уже в эти выходные. На пути к финалу Кубка английской лиги они прошли «Лестер» (3:1), «Борнмут» (2:1), «Вест Хэм» (5:1) и «Фулхэм» (2:1 и 1:1).

«Ливерпуль» превосходно играет в атаке и лидирует в АПЛ по результативности (63 гола). При этом в шести из семи последних матчей в чемпионате мерсисайдцы поражали ворота соперников как минимум три раза. Стоит отметить хорошую форму Луиса Диаса, который записал на свой счет три мяча и два ассиста в пяти предыдущих встречах. В последней игре с «Лутоном» колумбиец забил один из четырех голов красных.

 
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«Челси» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

«Челси» и «Ливерпуль» встречались в финале Кубка английской лиги в сезоне-2021/22. Тогда мерсисайдцы обыграли лондонцев по пенальти (0:0, 11:10 пен.). Через несколько месяцев команды сошлись в финале Кубка Англии, и красные снова оказались точнее в серии 11-метровых ударов (0:0, 6:5 пен.). После этого соперники провели четыре матча в АПЛ, в которых «Ливерпуль» одержал одну победу при трех ничьих. В этом сезоне во встрече первого круга чемпионата Англии мерсисайдцы поделили очки с лондонцами (1:1), а ответный поединок завершился разгромной победой подопечных Клоппа (4:1).

Прогноз Василия Уткина на матч «Челси» — «Ливерпуль» 25 февраля

«В предыдущем матче в АПЛ «Челси» отобрал очки у «Манчестер Сити» и показал, что готов к битве с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги. Тем не менее очевидно, что фаворитами этой встречи являются мерсисайдцы, которые в последнее время практически не допускают осечек в премьер-лиге. К тому же недавно «Ливерпуль» разгромил «Челси» в очном противостоянии.

 
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Скорее всего, предстоящая игра получится не такой простой для красных, но я думаю, что они не уступят в основное время. При этом от команд стоит ждать обмена голами, ведь ставка «обе забьют» прошла в семи предыдущих матчах «Ливерпуля» во всех турнирах», — заявил Уткин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на условие «обе забьют» и «Ливерпуль» не проиграет в основное время» можно поставить с коэффициентом 2.15.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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