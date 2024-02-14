14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» столкнется с «Реал Сосьедад». Игра состоится на арене «Парк-де-Пренс» в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 22.55 мск.

Аналитики назвали хозяев фаворитами поединка. На победу «Парижа» можно поставить с коэффициентом 1.68, что составляет около 58% вероятности. Ничья оценена в 3.84 (25%), а успех «Сосьедада» — в 5.32 (17%).

Вы можете угадать будущего четвертьфиналиста. На выход парижан в следующую стадию предложена котировка 1.51, а на их соперников — 2.56.

ТБ 2.5 гола в предстоящем матче доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.88.

Обмен меткими выстрелами можно взять за 1.93, обратный рынок — за 1.87.

Самый вероятный счет, по мнению аналитиков, 1:0 в пользу «ПСЖ» за 6.79.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

«ПСЖ» набрал великолепную форму — в последний раз парни Луиса Энрике уступили в ноябре. В четырех прошлых поединках из семи Килиан Мбаппе и компания оформили три и более гола. А на своем поле парижане победили в восьми из 11 встреч.

У «Сосьедада», наоборот, неудачная серия. Три из четырех недавних разборок команда Арсена Захаряна закончила со счетом 0:0, а еще в одной проиграла (0:1). В Лиге чемпионов бело-голубые тоже не блистали результативностью: в пяти предыдущих выездах басков в Лиге чемпионов не отличился как минимум один оппонент.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.87.