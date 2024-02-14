14 февраля «Реал Сосьедад» приедет в гости к «ПСЖ» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на арене «Парк-де-Пренс» начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» стартует в 22.55 мск.

Хозяева — фавориты поединка, считают аналитики. На успех команды Луиса Энрике дали коэффициент 1.68, что соответствует 58% вероятности. Ничья оценена в 3.84 (25%), триумф «Сосьедада» — в 5.32 (17%).

Вы можете угадать будущего четвертьфиналиста. На выход парижан в следующую стадию предложена котировка 1.51, а на их соперников — 2.56.

Сыграть на «Сосьедад» с форой (1) можно за 1.70.

Первый гол в исполнении «Парижа» идет за 1.72.

ТБ 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.88.

Обмен меткими выстрелами можно взять за 1.93, обратный рынок — за 1.87.

Самый вероятный счет, по мнению аналитиков, 1:0 в пользу «ПСЖ» за 6.79.