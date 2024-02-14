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14 февраля, 16:15

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч Лиги чемпионов 14 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» 14 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Global Look Press

14 февраля «Реал Сосьедад» приедет в гости к «ПСЖ» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на арене «Парк-де-Пренс» начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» стартует в 22.55 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:0
Реал Сосьедад

Хозяева — фавориты поединка, считают аналитики. На успех команды Луиса Энрике дали коэффициент 1.68, что соответствует 58% вероятности. Ничья оценена в 3.84 (25%), триумф «Сосьедада» — в 5.32 (17%).

Вы можете угадать будущего четвертьфиналиста. На выход парижан в следующую стадию предложена котировка 1.51, а на их соперников — 2.56.

Сыграть на «Сосьедад» с форой (1) можно за 1.70.

Первый гол в исполнении «Парижа» идет за 1.72.

Арсен Захарян. «Реал Сосьедад» перед встречей с «ПСЖ» не забил в четырех матчах подряд. Для Захаряна и компании выезд в Париж станет пыткой

ТБ 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.88.

Обмен меткими выстрелами можно взять за 1.93, обратный рынок — за 1.87.

Самый вероятный счет, по мнению аналитиков, 1:0 в пользу «ПСЖ» за 6.79.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал Сосьедад
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
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