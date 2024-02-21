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21 февраля, 16:15

«Порту» — «Арсенал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 21 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Порту» — «Арсенал» 21 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Пепе («Порту»).
Фото Global Look Press

21 февраля в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» столкнется с «Арсеналом». Игра состоится на арене «Эштадиу до Драгау» в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Сердар Гезюбююк из Нидерландов. В прямом эфире поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.45 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. do Dragao (Порту)
Порту
1:0
Арсенал

Аналитики назвали «канониров» безоговорочными фаворитами. На победу «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 1.68, что составляет около 58% вероятности. Ничья оценена в 3.79 (25%), а успех «Порту» — в 5.32 (17%).

Вы можете сыграть на выход одной из команд в четвертьфинал уже сейчас. Триумф «драконов» по итогам двух встреч имеется за 5.52, а их соперников — за 1.15.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80. Обмен результативными ударами дали за 1.99, обратный рынок — за 1.81.

Дженнаро Гаттузо (&laquo;Марсель&raquo;). «Марсель» уволил Гаттузо накануне ответки с «Шахтером». Поможет ли это пройти «горняков»?

Выигрыш «Арсенала» с форой (-1) доступен за 2.19. Первый гол в матче от «канониров» идет за 1.75.

Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу гостей. Аналитики представили на него коэффициент 6.58.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Порту
0
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«Наполи» — «Барселона»: где смотреть матч Лиги чемпионов 21 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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