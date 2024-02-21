21 февраля в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» столкнется с «Арсеналом». Игра состоится на арене «Эштадиу до Драгау» в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Сердар Гезюбююк из Нидерландов. В прямом эфире поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.45 мск.

Аналитики назвали «канониров» безоговорочными фаворитами. На победу «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 1.68, что составляет около 58% вероятности. Ничья оценена в 3.79 (25%), а успех «Порту» — в 5.32 (17%).

Вы можете сыграть на выход одной из команд в четвертьфинал уже сейчас. Триумф «драконов» по итогам двух встреч имеется за 5.52, а их соперников — за 1.15.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80. Обмен результативными ударами дали за 1.99, обратный рынок — за 1.81.

Выигрыш «Арсенала» с форой (-1) доступен за 2.19. Первый гол в матче от «канониров» идет за 1.75.

Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу гостей. Аналитики представили на него коэффициент 6.58.