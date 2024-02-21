FONBET вводит самый большой бездепозитный фрибет новым пользователям

Букмекерская компания FONBET запускает масштабную акцию для новых клиентов. Согласно ее условиям, новые пользователи букмекерской компании смогут получить фрибет на сумму до 15 000 рублей, не внося депозит.

Подробные условия участия в акции:

Пройти регистрацию на сайте или в приложении БК FONBET.

Получить начальный уровень идентификации.

Получить фрибет номиналом до 15 000 рублей и использовать его в течение 7 дней.

Ранее FONBET обновил веб-версию сайта для десктопных и мобильных устройств. Теперь у них единый интерфейс, адаптивный дизайн и одинаковые возможности. Продуктовая команда букмекера значительно улучшила оптимизацию сайта, сделав мгновенными загрузку страниц и заключение ставок. Новый функционал уже доступен для пользователей FONBET на основном домене https://www.fon.bet/.

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