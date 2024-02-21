21 февраля в первой 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» примет «Барселону». Соперники встретятся на стадионе «Диего Армандо Марадона» в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — немец Феликс Цвайер. Трансляцию проведут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Начало прямого эфира — в 22.55 мск.

Аналитики назвали гостей минимальным фаворитом. Триумф «блауграны» предложен с коэффициентом 2.52 — это примерно 38% вероятности результата. Победа «Неаполя» идет за 2.76 (11%), ничья — за 3.50 (27%).

Знаете, кто пробьется в четвертьфинал? Тогда поставьте на исход двухматчевого противостояния. На успех «Наполи» дали 2.56, проход каталонцев оценен в 1.51.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.

Сыграть на каталонцев с форой (0) можно за 1.82. Первый меткий выстрел в их исполнении предложен за 2.00.

Обмен забитыми мячами идет за 1.61, обратный рынок — за 2.30.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот итог аналитики представили коэффициент 6.44.