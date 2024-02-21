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21 февраля, 14:15

«Наполи» — «Барселона»: где смотреть матч Лиги чемпионов 21 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона» 21 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Ламин Ямаль («Барселона»).
Фото Global Look Press

21 февраля в первой 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» примет «Барселону». Соперники встретятся на стадионе «Диего Армандо Марадона» в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — немец Феликс Цвайер. Трансляцию проведут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Начало прямого эфира — в 22.55 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:1
Барселона

Аналитики назвали гостей минимальным фаворитом. Триумф «блауграны» предложен с коэффициентом 2.52 — это примерно 38% вероятности результата. Победа «Неаполя» идет за 2.76 (11%), ничья — за 3.50 (27%).

Знаете, кто пробьется в четвертьфинал? Тогда поставьте на исход двухматчевого противостояния. На успех «Наполи» дали 2.56, проход каталонцев оценен в 1.51.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.

Мартин Эдегор (&laquo;Арсенал&raquo;). «Арсенал» набрал фантастическую форму, но «Порту» мощно играет дома. На «Драгау» не будет легко даже Сака и Эдегору

Сыграть на каталонцев с форой (0) можно за 1.82. Первый меткий выстрел в их исполнении предложен за 2.00.

Обмен забитыми мячами идет за 1.61, обратный рынок — за 2.30.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот итог аналитики представили коэффициент 6.44.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Наполи
0
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«Порту» — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 21 февраля 2024 года

«Порту» — «Арсенал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 21 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Александр Соболев

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