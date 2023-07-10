PARI выпустила футболки FOR CIS в честь победы 9Pandas над Aster на Bali Major
Букмекерская компания PARI подготовила мерч, посвященный событиям Bali Major 2023 по Dota 2. Это футболки с фразой керри 9Pandas Романа RAMZES666 Кушнарева FOR CIS, ставшей символом «мейджора» для многих болельщиков.
Фраза была написана RAMZES666 в общий чат после победы над Team Aster в плей-офф «мейджора». Эта победа помогла не только самим 9Pandas, но и другому коллективу из Восточной Европы, который ранее сурово наказали организаторы под влиянием китайских игроков. 9Pandas не пустили на The International 2023 китайцев из Aster и подарили надежду другому ростеру из восточноевропейского дивизиона.
Фраза FOR CIS тут же стала крылатой и сплотила весь дивизион. Болельщики начали использовать ее на трансляциях и в социальных сетях как знак уважения, поддержки и консолидации команд из Восточной Европы.
В итоге все коллективы из восточноевропейского дивизиона, выступавшие на «мейджоре», в том числе 9Pandas, получили прямые инвайты на The International 2023. Сам Bali Major завершился 9 июля. Чемпионом турнира третий раз подряд стал европейский ростер Gladiators.
Часть коллекционных футболок будут разыграны среди клиентов PARI. Подробности розыгрыша памятного мерча объявят позднее.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -