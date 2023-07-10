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Сегодня, 22:15

PARI выпустила футболки FOR CIS в честь победы 9Pandas над Aster на Bali Major

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FOR CIS.

Букмекерская компания PARI подготовила мерч, посвященный событиям Bali Major 2023 по Dota 2. Это футболки с фразой керри 9Pandas Романа RAMZES666 Кушнарева FOR CIS, ставшей символом «мейджора» для многих болельщиков.

Фраза была написана RAMZES666 в общий чат после победы над Team Aster в плей-офф «мейджора». Эта победа помогла не только самим 9Pandas, но и другому коллективу из Восточной Европы, который ранее сурово наказали организаторы под влиянием китайских игроков. 9Pandas не пустили на The International 2023 китайцев из Aster и подарили надежду другому ростеру из восточноевропейского дивизиона.

Фраза FOR CIS тут же стала крылатой и сплотила весь дивизион. Болельщики начали использовать ее на трансляциях и в социальных сетях как знак уважения, поддержки и консолидации команд из Восточной Европы.

В итоге все коллективы из восточноевропейского дивизиона, выступавшие на «мейджоре», в том числе 9Pandas, получили прямые инвайты на The International 2023. Сам Bali Major завершился 9 июля. Чемпионом турнира третий раз подряд стал европейский ростер Gladiators.

Часть коллекционных футболок будут разыграны среди клиентов PARI. Подробности розыгрыша памятного мерча объявят позднее.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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