Чемпионы Словении и Белоруссии — «Марибор» и «Шахтер» Солигорск — сойдутся в битве за право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч пройдет на арене «Людски врт» и начнется в 21.15 по московскому времени. Обслужит игру греческий арбитр Анастасиос Папапетру.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Марибора» можно поставить с коэффициентом 2.05, это приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.20 (28%), успех гостей — 4.00 (24%).

Вариант «гости не проиграют» доступен за 1.77.

Также можете взять успех солигорского клуба с форой (0) за 2.80. У «Марибора» тот же вариант идет за 1.44.

Матч вряд ли получится результативным — аналитики зафиксировали коэффициент 2.22 для ТБ 2.5. ТМ 2.5 оценен в 1.66.

Также совсем не факт, что у соперников получится обменяться голами: «обе забьют» можно оформить за 2.04, «обе забьют — нет» — за 1.78.

Пенальти в матче идет за 3.20, чуть выше котировка на удаление — 4.00.

Наиболее вероятный точный счет предполагает интригу в ответной встрече — ничья 1:1 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Марибор» — «Шахтер» Солигорск

«Шахтер» пока очень далек от того, чтобы защитить звание чемпиона, — команда идет на шестом месте в чемпионате и отстает от лидирующего БАТЭ на семь баллов, пусть и имеет игру в запасе. В последнем туре солигорцы проиграли 0:1 «Торпедо-Белазу».

Вряд ли внутренние результаты связаны с экономией сил перед матчами ЛЧ. Просто у «Шахтера» наметилась черная полоса, которая подтверждается малым количеством забитых мячей — в среднем всего 1.16 за игру. Это меньше, чем у других команд в топ-10 чемпионата Белоруссии. Попробуем оттолкнуться от этого и предположим, что гости не забьют в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: «Шахтер» не забьет" за 2.43.