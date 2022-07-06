«Марибор» — «Шахтер» Солигорск: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 июля 2022 года
Чемпионы Словении и Белоруссии — «Марибор» и «Шахтер» Солигорск — сойдутся в битве за право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч пройдет на арене «Людски врт» и начнется в 21.15 по московскому времени. Обслужит игру греческий арбитр Анастасиос Папапетру.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Марибора» можно поставить с коэффициентом 2.05, это приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.20 (28%), успех гостей — 4.00 (24%).
Вариант «гости не проиграют» доступен за 1.77.
Также можете взять успех солигорского клуба с форой (0) за 2.80. У «Марибора» тот же вариант идет за 1.44.
Матч вряд ли получится результативным — аналитики зафиксировали коэффициент 2.22 для ТБ 2.5. ТМ 2.5 оценен в 1.66.
Также совсем не факт, что у соперников получится обменяться голами: «обе забьют» можно оформить за 2.04, «обе забьют — нет» — за 1.78.
Пенальти в матче идет за 3.20, чуть выше котировка на удаление — 4.00.
Наиболее вероятный точный счет предполагает интригу в ответной встрече — ничья 1:1 за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Марибор» — «Шахтер» Солигорск
«Шахтер» пока очень далек от того, чтобы защитить звание чемпиона, — команда идет на шестом месте в чемпионате и отстает от лидирующего БАТЭ на семь баллов, пусть и имеет игру в запасе. В последнем туре солигорцы проиграли 0:1 «Торпедо-Белазу».
Вряд ли внутренние результаты связаны с экономией сил перед матчами ЛЧ. Просто у «Шахтера» наметилась черная полоса, которая подтверждается малым количеством забитых мячей — в среднем всего 1.16 за игру. Это меньше, чем у других команд в топ-10 чемпионата Белоруссии. Попробуем оттолкнуться от этого и предположим, что гости не забьют в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: «Шахтер» не забьет" за 2.43.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -