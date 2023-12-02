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«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 2 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Осасуна» — «Реал Сосьедад» 2 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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2 декабря «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в 15-м туре чемпионата Испании сыграет на выезде с «Осасуной». Встреча состоится на стадионе «Эль Садар» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на онлайн-сервисе «Okko Спорт». Главный арбитр — Хуан Луис Пулидо.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
02 дек, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Реал Сосьедад

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что удача улыбнется гостям. На победу «Реал Сосьедад» можно оформить за 2.24, что приблизительно 45% вероятности исхода. Мирный результат доступен за 3.20 (31%), триумф «Осасуны» — за 3.49 (24%).

Вариант «ничья или победа «Осасуны» оценен котировкой 1.70.

Если в матче будет забито три и более мяча, сыграет пари за 2.45. ТМ 2.5 при этом идет за 1.55.

Обмена голами между этими командами не случалось с января 2021 года. Условие «обе забьют» можно взять за 2.11, «обе забьют — нет» — за 1.72.

На дебютный гол Захаряна в Испании коэффициент — 5.20. В игре ЛЧ с «Зальцбургом» он был очень близок к цели.

Приятными 1.82 оценено превосходство гостей по ударам в створ. Если же больше верите в хозяев, возьмите их успех за 2.40.

&laquo;Спартак&raquo;. «Ахмат» — худшая домашняя команда сезона. Но «Спартак» не вывезет третий гостевой матч за неделю

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, намекают на небольшое превосходство басков:

  • ничья 0:0 — 5.69;

  • 1:1 — 6.09;

  • 1:0 на «Реал» — 6.30.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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«Реал» — «Гранада»: где смотреть матч ла лиги 2 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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