16 марта «Реал Мадрид» приедет в гости к «Осасуне» в 29-м туре ла лиги. Встреча состоится в 18.15 по московскому времени на стадионе «Эль-Садар». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Эксперты букмекерской компании Winline считают, что сливочные без проблем разберутся с соперником. На их викторию можно поставить с коэффициентом 1.58, вероятность такого исхода — примерно 63%. Раздел очков доступен за 4.20 (22%), успех памплонцев — за 6.00 (15%).

«Мадрид» был сильнее в трех матчах против «Осасуны» подряд. На сенсационную ничью или триумф красных можно поставить за 2.47.

ТБ 2.5 мяча идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.00.

Выигрыш «Реала» с форой (1) предложен за 1.93.

Вы можете сыграть на точное количество голов — аналитики ожидают два результативных попадания за 3.55.

Хищники Анчелотти отличились в 25 встречах подряд. Опция «обе забьют» оценена в 1.91, обратный рынок дан за 1.81.

Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу гостей. Эксперты из Winline предлагают на него коэффициент 6.20.

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