28 ноября в одном из главных матчей игрового дня в Лиге чемпионов «Милан» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 23.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 1», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 22.45 мск. Иштван Ковач из Румынии — главный судья матча.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Милана» больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.11, что примерно 43% вероятности исхода. Если верите в успех «Боруссии», оформите П2 за 3.46 (29%). Ничья идет за 3.56 (28%).

Если дортмундцы снова не проиграют россонери, сработает ставка за 1.77.

«Боруссия» в этом розыгрыше ЛЧ не дарит яркие матчи — все четыре предыдущих были «низовыми». Поэтому стоит присмотреться к варианту ТМ 2.5 за 1.96. При этом ТБ 2.5 оценен в 1.83.

Только в трех из 10 предыдущих встреч «Милана» во всех турнирах случился обмен голами. Условие «обе забьют» оценено в 1.72, «обе забьют — нет» — в 2.14.

На пенальти в игре можно поставить за 3.40, на удаление — за 5.05.

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