«Милан» — «Боруссия»: где смотреть матч Лиги чемпионов 28 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
28 ноября в одном из главных матчей игрового дня в Лиге чемпионов «Милан» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 23.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 1», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 22.45 мск. Иштван Ковач из Румынии — главный судья матча.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Милана» больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.11, что примерно 43% вероятности исхода. Если верите в успех «Боруссии», оформите П2 за 3.46 (29%). Ничья идет за 3.56 (28%).
Если дортмундцы снова не проиграют россонери, сработает ставка за 1.77.
«Боруссия» в этом розыгрыше ЛЧ не дарит яркие матчи — все четыре предыдущих были «низовыми». Поэтому стоит присмотреться к варианту ТМ 2.5 за 1.96. При этом ТБ 2.5 оценен в 1.83.
Только в трех из 10 предыдущих встреч «Милана» во всех турнирах случился обмен голами. Условие «обе забьют» оценено в 1.72, «обе забьют — нет» — в 2.14.
На пенальти в игре можно поставить за 3.40, на удаление — за 5.05.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3