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«Милан» — «Боруссия»: где смотреть матч Лиги чемпионов 28 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Милан» — «Боруссия» 28 ноября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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28 ноября в одном из главных матчей игрового дня в Лиге чемпионов «Милан» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 23.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 1», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 22.45 мск. Иштван Ковач из Румынии — главный судья матча.

Лига чемпионов. Группа F
28 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Боруссия Д

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Милана» больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.11, что примерно 43% вероятности исхода. Если верите в успех «Боруссии», оформите П2 за 3.46 (29%). Ничья идет за 3.56 (28%).

Если дортмундцы снова не проиграют россонери, сработает ставка за 1.77.

«Боруссия» в этом розыгрыше ЛЧ не дарит яркие матчи — все четыре предыдущих были «низовыми». Поэтому стоит присмотреться к варианту ТМ 2.5 за 1.96. При этом ТБ 2.5 оценен в 1.83.

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Только в трех из 10 предыдущих встреч «Милана» во всех турнирах случился обмен голами. Условие «обе забьют» оценено в 1.72, «обе забьют — нет» — в 2.14.

На пенальти в игре можно поставить за 3.40, на удаление — за 5.05.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
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«Барселона» — «Порту»: где смотреть матч Лиги чемпионов 28 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Локомотив – Зенит
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
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