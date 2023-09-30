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ЦСКА — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 30 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Балтика» 30 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Болельщики «Балтики».
Фото Официальный телеграм-канал «Балтики»

30 сентября ЦСКА дома сыграет с калининградской «Балтикой». Игра десятого тура чемпионата России пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна с 18.55 мск на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер». Главным арбитром назначен Ян Бобровский.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Балтика

Аналитики букмекерской компании Winline считают ЦСКА фаворитом встречи. Победу хозяев предложено взять за 1.68, это приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Балтики» — за 5.00 (20%).

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.96.

Обмен голами можно взять за 1.90, противоположный результат — за 1.94.

Считаете, что «Балтика» отличится хотя бы один раз? Результативный удар в исполнении гостей идет за 1.58, отсутствие гола — за 2.34.

Душан Влахович и&nbsp;Федерико Кьеза (&laquo;Ювентус&raquo;). Влахович и Кьеза разгоняют забуксовавший «Ювентус». У них на пути — «Аталанта» Миранчука

Эксперты предполагают, что в матче будет забито два-три мяча. Такое условие оценено в 2.01.

При этом наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу ЦСКА за 6.20.

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РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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 8
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Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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