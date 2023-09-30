30 сентября ЦСКА дома сыграет с калининградской «Балтикой». Игра десятого тура чемпионата России пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна с 18.55 мск на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер». Главным арбитром назначен Ян Бобровский.

Аналитики букмекерской компании Winline считают ЦСКА фаворитом встречи. Победу хозяев предложено взять за 1.68, это приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Балтики» — за 5.00 (20%).

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.96.

Обмен голами можно взять за 1.90, противоположный результат — за 1.94.

Считаете, что «Балтика» отличится хотя бы один раз? Результативный удар в исполнении гостей идет за 1.58, отсутствие гола — за 2.34.

Эксперты предполагают, что в матче будет забито два-три мяча. Такое условие оценено в 2.01.

При этом наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу ЦСКА за 6.20.

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