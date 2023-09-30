ЦСКА — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 30 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
30 сентября ЦСКА дома сыграет с калининградской «Балтикой». Игра десятого тура чемпионата России пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна с 18.55 мск на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер». Главным арбитром назначен Ян Бобровский.
Аналитики букмекерской компании Winline считают ЦСКА фаворитом встречи. Победу хозяев предложено взять за 1.68, это приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Балтики» — за 5.00 (20%).
Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.96.
Обмен голами можно взять за 1.90, противоположный результат — за 1.94.
Считаете, что «Балтика» отличится хотя бы один раз? Результативный удар в исполнении гостей идет за 1.58, отсутствие гола — за 2.34.
Эксперты предполагают, что в матче будет забито два-три мяча. Такое условие оценено в 2.01.
При этом наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу ЦСКА за 6.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
8
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1