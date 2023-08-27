«Игра войдет в историю нашего футбола». Гендиректор ФОНБЕТ — о матче Кубка России на плавучей станции

4 сентября блогерский клуб 2DROTS в 1/64 FONBET Кубка России сыграет с кировским «Динамо». Изначально встреча должна была пройти в Кирове, однако 26 августа стало известно о ее переносе в Мурманск. Команды встретятся на плавучей платформе для добычи газа «Арктик СПГ-2», которая находится в Баренцевом море.

Выбор необычной локации прокомментировал генеральный директор букмекерской компании ФОНБЕТ Сергей Анохин.

«Еще летом мы изучали возможность провести Матч звезд FONBET Кубка России в необычной локации. Рассматривали и игру в горах, и на крыше, и в том числе на плавучей платформе. Но ввиду того, что этот матч проходит зимой, от этого решили пока что отказаться.

Конечно, мы рады, что игра FONBET Кубка России пройдет в Мурманске, в таком удивительном и новом для футбола месте. Сама по себе эта идея уже вызвала огромный интерес и ажиотаж. А до игры еще неделя.

Вместе с РФС мы делаем по-настоящему новаторское, флагманское для российского спорта соревнование: меняем формулу турнира, концепцию матчдея, делаем Кубок более медийным и открытым — для СМИ, блогеров и, самое главное, для болельщиков. Для клубов — коммерчески привлекательным, престижным и важным с точки зрения соревновательной практики.

Я уверен, что игра между кировским «Динамо» и 2DROTS войдет в историю нашего футбола и FONBET Кубка России. Мы все вместе постараемся сделать так, чтобы и болельщики в Мурманске, и болельщики по всей стране насладились этим матчем».