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«Игра войдет в историю нашего футбола». Гендиректор ФОНБЕТ — о матче Кубка России на плавучей станции

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4 сентября блогерский клуб 2DROTS в 1/64 FONBET Кубка России сыграет с кировским «Динамо». Изначально встреча должна была пройти в Кирове, однако 26 августа стало известно о ее переносе в Мурманск. Команды встретятся на плавучей платформе для добычи газа «Арктик СПГ-2», которая находится в Баренцевом море.

Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
12 сент, 00:00. Россия (Киров)
Динамо Кир
2DROTS

Выбор необычной локации прокомментировал генеральный директор букмекерской компании ФОНБЕТ Сергей Анохин.

«Еще летом мы изучали возможность провести Матч звезд FONBET Кубка России в необычной локации. Рассматривали и игру в горах, и на крыше, и в том числе на плавучей платформе. Но ввиду того, что этот матч проходит зимой, от этого решили пока что отказаться.

Конечно, мы рады, что игра FONBET Кубка России пройдет в Мурманске, в таком удивительном и новом для футбола месте. Сама по себе эта идея уже вызвала огромный интерес и ажиотаж. А до игры еще неделя.

Вместе с РФС мы делаем по-настоящему новаторское, флагманское для российского спорта соревнование: меняем формулу турнира, концепцию матчдея, делаем Кубок более медийным и открытым — для СМИ, блогеров и, самое главное, для болельщиков. Для клубов — коммерчески привлекательным, престижным и важным с точки зрения соревновательной практики.

Я уверен, что игра между кировским «Динамо» и 2DROTS войдет в историю нашего футбола и FONBET Кубка России. Мы все вместе постараемся сделать так, чтобы и болельщики в Мурманске, и болельщики по всей стране насладились этим матчем».

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК 2Drots
ФК Динамо (Киров)
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«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 27 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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25 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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