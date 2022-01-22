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Сегодня, 15:15

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: где смотреть матч 22 января онлайн в прямом эфире

Виталий Пудздрав
Футболисты «Вест Хэма».
Фото Getty Images

22 января в 23-м туре АПЛ «Вест Хэм» отправится к «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 18.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 1.97 — это около 50% вероятности. Успех «Вест Хэма» и ничья в матче оцениваются одинаковым коэффициентом 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3800 рублей, а прибыль — 2800 рублей.

Ф1(0) идет за 1.46, а Ф2(0) — за 2.85.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.77, а ТМ 2.5 — за 2.12.

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Шансы «Манчестер Юнайтед» отличиться свыше одного раза оцениваются котировкой 1.85.

Уверены, что «Вест Хэм» забьет минимум дважды? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.80.

Не сомневаетесь, что обе команды способны отличиться минимум по два раза? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 5.70.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 1:1 — коэффициент 6.90;

  • 1:0 — 8.00;

  • 2:1 — 8.10.

Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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