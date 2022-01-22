«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: где смотреть матч 22 января онлайн в прямом эфире

22 января в 23-м туре АПЛ «Вест Хэм» отправится к «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 18.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 1.97 — это около 50% вероятности. Успех «Вест Хэма» и ничья в матче оцениваются одинаковым коэффициентом 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3800 рублей, а прибыль — 2800 рублей.

Ф1(0) идет за 1.46, а Ф2(0) — за 2.85.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.77, а ТМ 2.5 — за 2.12.

Шансы «Манчестер Юнайтед» отличиться свыше одного раза оцениваются котировкой 1.85.

Уверены, что «Вест Хэм» забьет минимум дважды? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.80.

Не сомневаетесь, что обе команды способны отличиться минимум по два раза? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 5.70.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: