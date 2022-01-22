«Лацио» — «Аталанта» прогноз и ставки на серии А 22 января

22 января в 23-м туре серии А «Лацио» сыграет с «Аталантой». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.45. Трансляцию будет доступна на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Аталанта». На успех команды можно поставить с котировкой 2.20 — это примерно 44% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (28%), а победа «Лацио» есть в линии за 3.20 (30%).

Ф1(+1) идет за 1.37, а Ф2(-1) — за 3.10.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3700 рублей.

Ставку «Лацио» не проиграет» можно взять за 1.72.

Шансы «Аталанты» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.70.

Уверены, что «Лацио» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 5.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 7.20.