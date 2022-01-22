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Сегодня, 17:15

«Лацио» — «Аталанта» прогноз и ставки на серии А 22 января

Виталий Пудздрав
Футболисты «Лацио».
Фото Getty Images

22 января в 23-м туре серии А «Лацио» сыграет с «Аталантой». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.45. Трансляцию будет доступна на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Аталанта». На успех команды можно поставить с котировкой 2.20 — это примерно 44% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (28%), а победа «Лацио» есть в линии за 3.20 (30%).

Ф1(+1) идет за 1.37, а Ф2(-1) — за 3.10.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3700 рублей.

 
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Ставку «Лацио» не проиграет» можно взять за 1.72.

Шансы «Аталанты» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.70.

Уверены, что «Лацио» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 5.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 7.20.

  • ТМ 0.5 — 18.0;

  • обе забьют: нет — 2.45;

  • точный счет: 1:0 — 12.0.

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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 - : -
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
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