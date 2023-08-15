«Манчестер Сити» — «Севилья»: где смотреть матч Суперкубка УЕФА 16 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
16 августа «Манчестер Сити» и «Севилья» сойдутся в Греции и выяснят, кому достанется Суперкубок УЕФА. Разборка победителя Лиги чемпионов и триумфатора Лиги Европы пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Стартовый свисток французского арбитра Франсуа Летексье прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире с 21.15 мск встречу покажут на телеканале «Матч ТВ», а с 21.45 мск — на «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали номинальных хозяев безоговорочными фаворитами. Победу горожан в основное время можно взять с коэффициентом 1.39, вероятность такого исхода — примерно 69%. Ничья доступна за 5.19 (19%), успех «Севильи» — 8.25 (12%).
Уверены, что соперники не выявят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае удачного итога принесет 5190 рублей.
Эксперты считают, что у красно-белых почти нет шансов на титул. Триумф парней Хосе Луиса Мендилибара идет за 4.35, чемпионство «Сити» — за 1.20.
На тотал больше 2.5 мяча предложили котировку 1.71, на ТМ 2.5 — за 2.22. В прошлом сезоне манкунианцы и андалусийцы пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов и оба раза пробили «верх» по голам (3:1 и 4:0 в пользу небесно-голубых).
Соперники не обменялись результативными ударами лишь в одном из четырех очных поединков. Опция «обе забьют» представлена за 2.00, обратный рынок — за 1.82.
В первом туре АПЛ коллектив Пепа Гвардиолы разгромил «Бернли» (3:0). Индивидуальный тотал горожан больше двух метких выстрелов дали за 1.86.
«Севилья» стартовала в ла лиге с домашнего поражения от «Валенсии» (1:2). Выигрыш «Ман Сити» с форой (-1.5) оценили в 2.09. Если верите, что красно-белые навяжут борьбу обладателю требла, вас ждет рынок Ф2(+1.5) за 1.79.
Три из четырех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии аналитиков, говорят в пользу сухой виктории манкунианцев:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0