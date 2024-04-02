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Сегодня, 12:45

«Локомотив» — «Трактор»: прогноз на матч Кубка Гагарина 2 апреля 2024 года

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» 2 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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2 апреля в первом матче полуфинала Кубка Гагарина «Локомотив» в Ярославле на льду «Арены-2000 Локомотив» примет «Трактор». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 19.15 мск.

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«Локомотив» — фаворит предстоящей встречи, считают аналитики букмекерской компании Winline. Победа железнодорожников в основное время котируется за 1.98, вероятность такого исхода — примерно 50%. Ничья доступна за 4.00 (22%), успех «Трактора» — за 3.60 (28%).

Проход ярославцев в следующий раунд оценен в 1.39, челябинцев — в 3.11. Команда Игоря Никитина вообще считается главным претендентом на победу в Кубке Гагарина.

Если «Трактор» не уступит по итогам трех периодов, сыграет пари за 1.89.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 2.07, ТМ 4.5 — за 1.77. На то, что «Локо» отличится минимум трижды, котировка — 2.02. На ИТБ2 (1.5) — 1.69.

Кто забьет первым? Хозяева — 1.64, гости — 2.13, никто — 50.0.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Трактор»

«Трактор» потрясающе провел серию с московским «Динамо», но надо отметить, что при 16 заброшенных шайбах челябинцы пропустили в четырех встречах сразу 12 раз. «Локомотив», в отличие от москвичей, вряд ли позволит команде Алексея Заварухина так ярко проявлять себя в атаке, а вот сами ярославцы способны сыграть у чужих ворот не менее агрессивно и результативно. Например, в трех из пяти последних очных матчей между командами железнодорожники забрасывали не менее трех шайб.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.02.

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КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
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ЦСКА – Факел
 - : -
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Зенит – Балтика
 - : -
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Ахмат – Локомотив
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Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

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Спартак

 16 1 5
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