«Волга» — «Зенит»: прогноз на матч FONBET Кубка России 25 февраля 2023 года
В субботу, 25 февраля, «Волга» и «Зенит» сыграют в четвертьфинале FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Труд» в Ульяновске и начнется в 14.30 по московскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции намечен на 14.25 мск. Матч обслужит арбитр Алексей Сухой.
Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитом встречи. На победу питерцев можно поставить за 1.21, это примерно 81% вероятности исхода. В успех «Волги» эксперты не верят — он оценен в 18.0 (5%). На ничью предложен коэффициент 6.50 (14%).
Если поставить на внезапную победу волжан 1000 рублей, в случае их успеха можно выиграть 18 000 рублей. Прибыль в таком случае составит 17 000 рублей.
Поставить на проход сине-бело-голубых во второй раунд четвертьфинала Пути регионов можно за 1.13. Сенсационный выход «Волги» оценен за 6.70.
Аналитики ожидают несколько голов в матче. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.65, на ТМ 2.5 — за 2.33.
При этом эксперты не верят, что в матче отличатся обе команды. На вариант «обе забьют — нет» предложена котировка 1.56. Обратный рынок оценен в 2.42.
Три наиболее вероятных исхода встречи:
-
победа «Зенита» 2:0 — за 5.40;
-
успех питерцев 3:0 — за 6.40;
-
минимальная победа гостей — 6.60.
Хозяев, несмотря на их статус, не стоит сбрасывать со счетов: «Волга» победила в шести из 10 матчах предсезонки, а в последних пяти встречах забивала в среднем 2.4 мяча. Поставить на ничью или победу волжан можно за 4.80.
Прогноз и ставка на матч «Волга» — «Зенит» 25 февраля 2023 года
«Волга» неудачно выступает в первой лиге: занимает предпоследнее, 17-е место и отстает на пять очков от спасительной 14-й строчки. Но в FONBET Кубке России волжане играют ярко: выбили «Рубин», «Нефтехимик» и «Кубань», обыграв каждого соперника со счетом 2:1. На сборах команда Рината Аитова провела 10 матчей и выиграла шесть из них.
«Зенит» уверенно лидирует в РПЛ с отрывом в шесть баллов от второго места. Но в Кубке команда Семака выступала неубедительно: заняла третье место в группе со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Факелом». Питерцы выиграли оба матча только у воронежской команды и один раз у «Крылышек».
В этой паре легко выделить фаворита, но есть нюанс. Перед матчем «Зенит» уговаривал руководство «Волги» перенести матч из Ульяновска в Петербург из-за плохого качества поля стадиона «Труд», но получил отказ, что наверняка скажется на качестве атакующих действий обеих команд.
Кроме того, матч пропустят сразу пять игроков «Зенита»: Вильмар Барриос, Малком, Родригао, Нуралы Алип и Александр Ерохин. В сложившихся обстоятельствах сине-бело-голубые все равно победят, но разгрома ждать не стоит.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 3.5 за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2