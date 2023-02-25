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«Волга» — «Зенит»: прогноз на матч FONBET Кубка России 25 февраля 2023 года

Прогноз на матч FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит» 25 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Сергей Семак.
Фото Global Look Press

В субботу, 25 февраля, «Волга» и «Зенит» сыграют в четвертьфинале FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Труд» в Ульяновске и начнется в 14.30 по московскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции намечен на 14.25 мск. Матч обслужит арбитр Алексей Сухой.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
Зенит

Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитом встречи. На победу питерцев можно поставить за 1.21, это примерно 81% вероятности исхода. В успех «Волги» эксперты не верят — он оценен в 18.0 (5%). На ничью предложен коэффициент 6.50 (14%).

Если поставить на внезапную победу волжан 1000 рублей, в случае их успеха можно выиграть 18 000 рублей. Прибыль в таком случае составит 17 000 рублей.

Поставить на проход сине-бело-голубых во второй раунд четвертьфинала Пути регионов можно за 1.13. Сенсационный выход «Волги» оценен за 6.70.

Аналитики ожидают несколько голов в матче. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.65, на ТМ 2.5 — за 2.33.

При этом эксперты не верят, что в матче отличатся обе команды. На вариант «обе забьют — нет» предложена котировка 1.56. Обратный рынок оценен в 2.42.

Три наиболее вероятных исхода встречи:

  • победа «Зенита» 2:0 — за 5.40;

  • успех питерцев 3:0 — за 6.40;

  • минимальная победа гостей — 6.60.

Хозяев, несмотря на их статус, не стоит сбрасывать со счетов: «Волга» победила в шести из 10 матчах предсезонки, а в последних пяти встречах забивала в среднем 2.4 мяча. Поставить на ничью или победу волжан можно за 4.80.

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Прогноз и ставка на матч «Волга» — «Зенит» 25 февраля 2023 года

«Волга» неудачно выступает в первой лиге: занимает предпоследнее, 17-е место и отстает на пять очков от спасительной 14-й строчки. Но в FONBET Кубке России волжане играют ярко: выбили «Рубин», «Нефтехимик» и «Кубань», обыграв каждого соперника со счетом 2:1. На сборах команда Рината Аитова провела 10 матчей и выиграла шесть из них.

«Зенит» уверенно лидирует в РПЛ с отрывом в шесть баллов от второго места. Но в Кубке команда Семака выступала неубедительно: заняла третье место в группе со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Факелом». Питерцы выиграли оба матча только у воронежской команды и один раз у «Крылышек».

В этой паре легко выделить фаворита, но есть нюанс. Перед матчем «Зенит» уговаривал руководство «Волги» перенести матч из Ульяновска в Петербург из-за плохого качества поля стадиона «Труд», но получил отказ, что наверняка скажется на качестве атакующих действий обеих команд.

Кроме того, матч пропустят сразу пять игроков «Зенита»: Вильмар Барриос, Малком, Родригао, Нуралы Алип и Александр Ерохин. В сложившихся обстоятельствах сине-бело-голубые все равно победят, но разгрома ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 3.5 за 1.88.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 - : -
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Крылья Советов

 14
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Квинси Промес

Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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