Медведев готов биться за Европу на Кубке Лэйвера. Кто в соперниках и партнерах?

Гид по звездному теннисному противостоянию Старого Света и остального мира.

В Берлине с 20 по 23 сентября пройдет седьмой ежегодный теннисный турнир «Кубок Лэйвера». В этом противостоянии между собой играют звезды Европы и всего остального мира. На этот раз снова не обошлось без российского представителя в составе команды Старого Света. В сборную вошел пятая ракетка планеты Даниил Медведев. Рассказываем, кто стал его партнерами и соперниками и по каким правилам предстоит играть.

Формат

Идея столкнуть лбами теннисные сборные Европы и мира пришла в голову Роджеру Федереру, чья компания и является основным спонсором турнира. Вдохновением для швейцарца стал Кубок Райдера, в котором американские гольфисты соревнуются с европейскими. Теннисный турнир назвали в честь австралийской легенды Рода Лэйвера. Ежегодно Кубок Лэйвера стали проводить с 2017 года. Исключением стал пандемийный 2020-й.

Каждая команда состоит из шести человек: трое из топа рейтинга ATP, а еще трое выбираются капитанами. За Кубок Лэйвера теннисистам не дают очков, но каждому гарантирована плата за участие. Каждый член команды-победителя получает 250 тысяч евро. Турнир больше выставочный, поэтому заманить абсолютно всех сильнейших не получается.

Капитанами команд на первых розыгрышах Кубка Лэйвера были назначены легенды, которые в свое время часто рубились между собой. Сборную Европы возглавил швед Бьорн Борг, а сборную мира — американец Джон Макинрой. Планировалось, что они будут капитанами как минимум первые три года, но позже их полномочия продлили до предстоящего выпуска турнира. Однако со следующего года руководить сборными станут француз Янник Ноа и Андре Агасси из США. Сам турнир планируют провести в Сан-Франциско.

Кубок Лэйвера проходит три дня, каждый из которых состоит из четырех матчей: три одиночных и один парный. По ходу турнира ставки повышаются. За победу в матче в первый день команда зарабатывает одно очко, во второй — два, в третий — три. Для завоевания трофея сборная должна набрать 13 очков.

В первые два дня каждый член команды обязан сыграть хотя бы один одиночный матч. Также существует правило, что как минимум четыре члена сборной должны поучаствовать в парной встрече.

Все матчи трехсетовые, но при счете 1:1 играется королевский тай-брейк до 10 очков. В геймах при 40:40 теннисисты не играют на «больше-меньше», а любое очко становится победным.

Состав

Первым из игроков топ-рейтинга свое участие подтвердил Карлос Алькарас, сделав это еще в ноябре прошлого года. Для него это будет первый подобный опыт. «То, что я проведу с соперниками много времени и буду говорить с ними о чем-то другом, не только о теннисе, будет в новинку, а я такое люблю. Уверен, мы будем много смеяться», — предвкушал испанец.

Зимой к Алькарасу в сборную Европы присоединились россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев. Дальше в команду капитаном были включены норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и испанец Рафаэль Надаль. Однако последний в итоге снялся, и его заменил болгарин Григор Димитров. «Я сказал, что буду играть до Олимпиады в Париже, а там посмотрим, и сейчас я отдыхаю, — объяснял Рафа. — Психологически все в порядке, никаких проблем. Я дома, с удовольствием занимаюсь другими делами и ежедневно тренируюсь так, как могу. В пропуске Кубка Лэйвера нет никакой драмы. Приходится принимать такие решения, такая вероятность была. Я давно не соревновался. Будет другой игрок, который выступит лучше».

У сборной остального мира потери серьезнее. По рейтингу были выбраны американцы Тэйлор Фритц, Томи Пол и австралиец Алекс де Минаур. Но Пол с де Минауром из-за травмы были вынуждены пропустить Кубок Лэйвера. В результате помимо Фритца в команду вошли еще два представителя США — Фрэнсис Тиафо и Бен Шелтон, чилиец Алехандро Табило, аргентинец Франсиско Серундоло и австралиец Танаси Каккинакис.

Сборная Старого Света выглядит заметно мощнее по именам. Почти все игроки находятся в топ-10 рейтинга ATP, за исключением Циципаса (12-я позиция). У команды остального мира только один находится в первой десятке — Тэйлор Фритц (7-е место). Слабейшим же является Коккинакис, у которого 78-я строчка. Да, он отлично играет в паре, но в одиночке он все равно будет обязан выступить.

Даниил Медведев и Бьорн Борг с Кубком Лэйвера в 2021 году. Фото Clive Brunskill, Getty Images

Статистика

Главным же оружием европейцев можно назвать Александра Зверева. Вместе с Фрэнсисом Тиафо он является рекордсменом по количеству участий в Кубке Лэйвера. Для них предстоящий турнир будет пятым. Однако Зверев до этого все четыре предыдущих раза побеждал, заработав миллион призовых. Тиафо только однажды брал Кубок Лэйвера.

Даниил Медведев выступит на таком турнире только во второй раз. Первый случился в 2021-м. Тогда европейцы просто снесли соперника — 14:1. Самый большой вклад в ту победу внес Андрей Рублев: одно очко в первый день, выиграв у Диего Шварцмана, два балла принес успех в паре с Циципасом во второй день, три очка — в дуэте со Зверевым в третий. Вместе с немцем они и поставили финальную точку. Трофей был завоеван досрочно, из-за чего не были сыграны три одиночные встречи. В том числе не состоялся запланированный матч Медведева и Шварцмана. В итоге пока на счету Медведева только один поединок в рамках Кубка Лэйвера — тогда, в 2021-м, он в двух сетах расправился с Денисом Шаповаловым из Канады.

«Мы все хотим победить, — делился Медведев перед нынешним Кубком Лэйвера. — Когда мы все здесь, то мы просто шесть парней, которые хотят обыграть других шестерых, и неважно, кто находится по другую сторону сетки. На командных турнирах давление всегда выше. Здорово, что другие тебя поддерживают, но если начинаешь проигрывать, то смотришь на них и думаешь: «Как они на меня смотрят? Я правда так сильно проигрываю? Мне надо больше стараться?» Так что давление большое, и с ним надо справляться».

Таким образом, у Даниила станет два участия в Кубке Лэйвера, как и у Рублева. Андрей выступал за сборную Европы в прошлом году, но на этот раз неудачно. Так же как и в 2021-м, он отыграл три матча, но во всех уступил. Сборная мира тогда была убедительной — 13:2. Но остальной планете все еще нужно догонять Старый Свет. Общий счет в противостоянии — 4:2 в пользу команды Европы.