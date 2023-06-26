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Испания — Украина: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 27 июня 2023 года

Прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 Испания — Украина 27 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Испании в матче первого тура группового этапа против Румынии.
Фото Global Look Press

Испания и Украина досрочно обеспечили места в плей-офф Евро среди игроков до 21 года. Команды сойдутся в последнем туре группового этапа 27 июня на стадионе «Гиулешти» в Бухаресте. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, в России нет легальных трансляций турнира.

Чемпионат Европы U21. Группа B
27 июн, 21:45. ()
Испания U21
Украина U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе испанцев: на их успех предложен коэффициент 1.87, что составляет около 52% вероятности. Триумф желто-синих доступен за 4.14 (23%) — это наименее ожидаемый итог встречи. Котировка на ничью — 3.73 (25%).

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Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи намекают на преимущество команды Санти Дении:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа Испании 1:0 — за 7.20;

• 2:0 и 2:1 — за 7.75.

Команды входят в топ-3 самых результативных на турнире — Испания за два матча оформила четыре гола, Украина — три. Тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре предложен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.89.

Вероятность увидеть результативные попадания от обеих сборных оценена в 1.83, обратный рынок доступен за 1.97. И испанцы, и украинцы в двух предыдущих встречах добились «сухих» побед.

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Прогноз и ставка на матч Испания U21 — Украина U21

«Красная фурия» проводит отличный турнир: в первом туре группового этапа разгромила Румынию (3:0), во втором аккуратно переиграла Хорватию (1:0). В обеих встречах испанцы владели огромным игровым преимуществом и за два матча позволили пробить в створ своих ворот всего четыре раза.

Украинцы выглядели не так мощно: в прошлом туре они добили скромных румын только благодаря автоголу на 89-й минуте (1:0). А еще состав желто-синих явно уступает в классе — заявка Испании состоит из игроков «Ман Сити», «Барселоны» и других крепких европейских команд.

Рекомендуемая ставка: победа Испании за 1.87.

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2
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
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