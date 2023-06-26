Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Португалия — Бельгия: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 27 июня 2023 года

Прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 Португалия — Бельгия 27 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Луа Опенда (Бельгия) перед матчем с Грузией.
Фото Global Look Press

27 июня Португалия и Бельгия сойдутся в последнем туре группового этапа чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Обе команды имеют шансы на выход в плей-офф, но им необходимо побеждать. Игра пройдет в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Начало — в 19.00 по московскому времени. В России легально турнир не показывают.

Чемпионат Европы U21. Группа A
27 июн, 19:00. ()
Португалия U21
Бельгия U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу номинальных хозяев можно с коэффициентом 2.60, что приблизительно 37% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» предложен с чуть большей котировкой 2.75 (35%), ничья идет за 3.36 (28%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3360 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 дана за 5.80;

• 0:0 — за 8.75;

• победа Португалии 2:1 — за 9.00.

Букмекеры полагают, что игра может получиться результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.96. Правда, из четырех матчей команд на турнире хотя бы три мяча прилетело только в одном поединке бельгийцев.

Поставить на голевые удары от обеих команд можно за 1.67, вариант «обе забьют — нет» предложен за 2.18.

Елена Рыбакина. Елена Рыбакина — Ван Сиюй: прогноз на матч WTA Истборн 26 июня 2023 года

Прогноз и ставка на матч Португалия U21 — Бельгия U21

Подопечные Руя Жорже проваливаются: за два тура выцепили лишь ничью с Нидерландами (1:1), а в первом матче группового этапа сенсационно уступили Грузии (0:2). После таких результатов португальцы свалились на последнюю строчку в квартете, а их шансы на выход в плей-офф выглядят слабо — необходимо обыгрывать Бельгию и ориентироваться по результатам параллельного поединка голландцев и грузин.

Бельгия дважды сыграла вничью, но показала неплохую игру. В первой встрече на турнире они превзошли по игре Нидерланды (19 против 14 по ударам, шесть против трех по попаданиям в створ), но не реализовали ни одного момента (0:0). Во втором туре «красные дьяволы» остались без победы из-за безумного спасения Грузии на 87-й минуте (2:2).

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.96.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

1
0
Читайте также
Шойгу проверил передовой пункт управления западной группировки войск
Вильфанд спрогнозировал дожди в нескольких регионах России
Христианские ценности из Киево-Печерской лавры вывезут в Европу
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елена Рыбакина — Ван Сиюй: прогноз на матч WTA Истборн 26 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости