«Интер» — «Милан»: прогноз на матч Кубка Италии 19 апреля 2022 года
19 апреля 2022 года «Интер» и «Милан» сыграют ответный полуфинал Кубка Италии, первый матч закончился нулевой ничьей. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» начнется в 23.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет платформа Okko sport.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Интер» приличным фаворитом: поставить на успех «нерадзурри» можно с коэффициентом 2.02, вероятность — около 47%. Успех «Милана» идет с котировкой 3.90 (24%), даже ничья оценена ниже — всего 3.30 (29%).
Если «россонери» удивят и выиграют, ставка в 1000 рублей на них принесет 3900 рублей.
В этом сезоне команды встречались уже трижды, но ни разу не забили больше трех мячей (1:1, 2:1, 0:0). Поставить на тотал больше двух голов в предстоящей игре можно за 1.47, меньше — за 2.70. Вероятность, что команды все же забьют больше трех мячей, оценена увесистыми 2.65, обратная линия идет за 1.49.
Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.00, меньше полутора мячей идет за 1.80. У «Милана» эта линия оценена в 3.00 и 1.39 соответственно.
По мнению аналитиков, самый вероятных исход матча — ничья 1:1 с коэффициентом 6.50. Минимальная победа «Интера» (1:0) идет чуть дороже — за 7.00, успех «нерадзурри» 2:1 можно оформить за 8.20.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Милан»
За три встречи в этом сезоне «Интер» еще ни разу не обыграл соседа: две ничьи и одно поражение. Общая черта всех матчей — закрытость и малое количество голов. Единственная игра с тремя мячами случилась из-за ошибок защитников «нерадзурри» и фарта Оливье Жиру, который оформил дубль за три минуты.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех голов за 1.49.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0