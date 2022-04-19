19 апреля 2022 года «Интер» и «Милан» сыграют ответный полуфинал Кубка Италии, первый матч закончился нулевой ничьей. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» начнется в 23.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет платформа Okko sport.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Интер» приличным фаворитом: поставить на успех «нерадзурри» можно с коэффициентом 2.02, вероятность — около 47%. Успех «Милана» идет с котировкой 3.90 (24%), даже ничья оценена ниже — всего 3.30 (29%).

Если «россонери» удивят и выиграют, ставка в 1000 рублей на них принесет 3900 рублей.

В этом сезоне команды встречались уже трижды, но ни разу не забили больше трех мячей (1:1, 2:1, 0:0). Поставить на тотал больше двух голов в предстоящей игре можно за 1.47, меньше — за 2.70. Вероятность, что команды все же забьют больше трех мячей, оценена увесистыми 2.65, обратная линия идет за 1.49.

Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.00, меньше полутора мячей идет за 1.80. У «Милана» эта линия оценена в 3.00 и 1.39 соответственно.

По мнению аналитиков, самый вероятных исход матча — ничья 1:1 с коэффициентом 6.50. Минимальная победа «Интера» (1:0) идет чуть дороже — за 7.00, успех «нерадзурри» 2:1 можно оформить за 8.20.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Милан»

За три встречи в этом сезоне «Интер» еще ни разу не обыграл соседа: две ничьи и одно поражение. Общая черта всех матчей — закрытость и малое количество голов. Единственная игра с тремя мячами случилась из-за ошибок защитников «нерадзурри» и фарта Оливье Жиру, который оформил дубль за три минуты.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех голов за 1.49.