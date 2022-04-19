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«Интер» — «Милан»: прогноз на матч Кубка Италии 19 апреля 2022 года

Прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Милан» 19 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Эдин Джеко и Хоакин Корреа («Интер»).
Фото Global Look Press

19 апреля 2022 года «Интер» и «Милан» сыграют ответный полуфинал Кубка Италии, первый матч закончился нулевой ничьей. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» начнется в 23.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет платформа Okko sport.

Италия. Кубок. 1/2 финала
19 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Милан

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Интер» приличным фаворитом: поставить на успех «нерадзурри» можно с коэффициентом 2.02, вероятность — около 47%. Успех «Милана» идет с котировкой 3.90 (24%), даже ничья оценена ниже — всего 3.30 (29%).

Если «россонери» удивят и выиграют, ставка в 1000 рублей на них принесет 3900 рублей.

В этом сезоне команды встречались уже трижды, но ни разу не забили больше трех мячей (1:1, 2:1, 0:0). Поставить на тотал больше двух голов в предстоящей игре можно за 1.47, меньше — за 2.70. Вероятность, что команды все же забьют больше трех мячей, оценена увесистыми 2.65, обратная линия идет за 1.49.

Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.00, меньше полутора мячей идет за 1.80. У «Милана» эта линия оценена в 3.00 и 1.39 соответственно.

По мнению аналитиков, самый вероятных исход матча — ничья 1:1 с коэффициентом 6.50. Минимальная победа «Интера» (1:0) идет чуть дороже — за 7.00, успех «нерадзурри» 2:1 можно оформить за 8.20.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Милан»

За три встречи в этом сезоне «Интер» еще ни разу не обыграл соседа: две ничьи и одно поражение. Общая черта всех матчей — закрытость и малое количество голов. Единственная игра с тремя мячами случилась из-за ошибок защитников «нерадзурри» и фарта Оливье Жиру, который оформил дубль за три минуты.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех голов за 1.49.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Локомотив

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И К Ж
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 13 1 4
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Горан Чаушич

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 20 1 3
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