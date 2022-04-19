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Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:00

Супердерби ЦСКА — «Спартак» в БЕТСИТИ Кубке России: кто из грандов останется в борьбе за единственный трофей сезона?

Прогноз на центральный матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу ЦСКА — «Спартак»
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Жан-Филипп Гбамен и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юсуф Языджи обнимает Игоря Дивеева.
Фото Денис Тырин, ПФК ЦСКА
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В РПЛ московским топ-клубам уже ничего не светит.

19 и 20 апреля состоятся четвертьфинальные матчи БЕТСИТИ Кубка России. В среду, 20 апреля, пройдет центральная встреча раунда — ЦСКА примет «Спартак». Вы можете оставить прогнозы на этот и другие матчи турнира и получить шанс выиграть миллион рублей фрибетами от БЕТСИТИ.

Юсуф Языджи обнимает Игоря Дивеева. Фото Денис Тырин, ПФК ЦСКА
Юсуф Языджи обнимает Игоря Дивеева.
Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Когда сыграют и где смотреть матчи БЕТСИТИ Кубка России

Расписание матчей 1/4 финала:

19 апреля, вторник

20.00*. «Балтика» — «Динамо»

20 апреля, среда

14.30. «Енисей» — «Рубин»

17.00. «Алания» — «Зенит»

19.30. ЦСКА — «Спартак»

* время московское.

Трансляции всех матчей в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте или в приложении БЕТСИТИ.

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Предыдущее дерби состоялось не так давно — 26 февраля в РПЛ ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:0. После этого главный тренер красно-белых Паоло Ваноли подчеркнул на пресс-конференции, что перед его командой поставлена цель выиграть БЕТСИТИ Кубок России.

С тех пор «Спартак» не улучшил результаты в премьер-лиге, а в кубковом турнире без труда прошел «Кубань» (6:1). Сейчас у красно-белых в чемпионате нет никакой мотивации, поэтому у них будет особый настрой на кубковое дерби.

ЦСКА прекрасно начал год — обыграл «Спартак», а следом и «Сочи» в 1/8 финала Кубка. Но пятиматчевая победная серия неожиданно оборвалась. В трех последних турах премьер-лиги армейцы встречались с аутсайдерами, но не смогли обыграть ни «Химки», ни «Урал», ни «Уфу». Красно-синие выбыли из золотой гонки, так что и для них кубковый турнир остался единственным шансом на трофей.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

БЕТСИТИ считает, что у ЦСКА больше шансов на успех в дерби. Коэффициент на выход красно-синих в полуфинал равен 1.57, красно-белых — 2.40.

Обе команды предельно мотивированы. «Спартак» жаждет обыграть принципиального соперника через два дня после празднования столетия клуба. ЦСКА, конечно, намерен испортить ему торжество и оформить своеобразный хет-трик — в третий раз за сезон победить «Спартак».

Последние дерби не изобиловали голами, но в кубковых матчах эти команды постоянно устраивают шоу: в пяти очных матчах Кубка России в среднем «Спартак» и ЦСКА забивали друг другу 4,4 гола за игру. Эта встреча тоже не станет исключением.

Прогноз «СЭ»: тотал больше 2,5 гола с отличным коэффициентом 1.94.

Согласны? Или сделаете другую ставку? Оставьте свой прогноз на матчи БЕТСИТИ Кубка России и примите участие в «Игре миллионов»!

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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