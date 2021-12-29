30 декабря 2021 на групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею встретятся сборные России и Словакии. Матч состоится в канадском городе Ред-Дир на арене «Вестернер Парк Центриум», начало — в 00.30. Прямую трансляцию покажет Первый канал.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает коллектив Сергея Зубова фаворитом встречи. Поставить на победу сборной России в основное время матча можно с коэффициентом 1.30 — это около 70% вероятности. Триумф Словакии доступен за 6.50 (14%), а ничья — за 5.70 (16%).

В линии БЕТСИТИ вы также можете выбрать один из множества вариантов форы — например:

· Ф1(+1.5) идет за 2.44, а Ф2(-1.5) — за 1.49;

· Ф1(+2) идет за 2.06, а Ф2(-2) — за 1.68;

· Ф1(+2.5) идет за 1.76, а Ф2(-2.5) — за 2.00;

· Ф1(+3) идет за 1.52, а Ф2(-3) — за 2.37;

· Ф1(+3.5) идет за 1.39, а Ф2(-3.5) — за 2.75.

Тотал голов больше 6.5 можно взять за 2.00, а ТМ 6.5 — за 1.76.

Сделать ставку на успех сборной России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.16. Аналогичный выбор в пользу Словакии доступен с котировкой 4.90.

Шансы сборной Словакии отличиться больше одного раза оцениваются коэффициентом 1.54.

Россия забила больше шести голов в трех последних очных матчах против Словакии. Отличится минимум шесть раз в предстоящей встрече? ИТБ2(5.5) идет за 3.00.

Уверены, что обе сборные отличатся минимум по два раза? В линии БЕТСИТИ есть специальная ставка «каждая команда больше (1.5)» с коэффициентом 1.64.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20