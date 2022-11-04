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Сегодня, 17:15

«Химки» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 4 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Химки» — «Оренбург» 4 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Игроки «Оренбурга» празднуют гол.
Фото Официальный сайт ФК «Оренбург».

4 ноября в матче 16-го тура РПЛ «Химки» сыграют с «Оренбургом». Матч начнется в 19.00 по московскому времени на «Арене Химки», прямую трансляцию покажут сайт matvhtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало эфира — в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
04 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Оренбург

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Оренбурга» можно за 1.72, это примерно 58% вероятности исхода. Ничью и победу «Химок» эксперты оценили одинаково, котировка — 4.40 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход встречи в случае успеха выплата составит 4400 рублей.

Если считаете, что «Химки» не уступят дома, оформите ставку за 2.15.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.40, Ф2(0) — за 1.35.

В семи подряд матчах «Оренбурга» во всех турнирах прошел «верх» по голам, так что эксперты высоко оценивают шансы на тотал больше 2.5 мяча. Предложенная котировка — 1.58.

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Оренбуржцы уже восемь матчей подряд забивают два и больше мяча — ИТБ2 (1.5) идет за 1.60.

Аналитики считают, что команды скорее огорчат друг друга, чем нет. Вариант «обе забьют» можно взять за 1.59.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 7.90;

• 2:1 в пользу гостей — за 7.90;

• 1:0 — за 9.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
0
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«Химки» — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ 4 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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