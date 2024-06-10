Черчесов принял сборную Казахстана, но июньские товарняки смотрит со стороны. Осталась одна игра — с Азербайджаном
11 июня сборные Азербайджана и Казахстана проведут товарищеский матч в Венгрии. Он состоится в Сомбатхее на стадионе «Халадаш» и стартует в 17.00 по московскому времени. Игру не покажут в России.
Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Азербайджан — Казахстан 11 июня 2024 года
Фаворитами у аналитиков считаются номинальные хозяева. На победу Азербайджана можно поставить с котировкой 2.30, это примерно 39% вероятности. Ничью оценили в 3.20 (31%), триумф «ястребов» — в 3.30 (30%).
Казахстан проиграл в трех поединках подряд. Верите, что серия прервется? Опция Х2 идет за 1.62.
Специалисты сомневаются, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65.
Обмен голами дали за 1.98, обратный рынок — за 1.82.
Самый вероятный итог противостояния, по версии экспертов, указывает на нулевую ничью. Такой счет предложили с коэффициентом 6.00.
Азербайджан — Казахстан: прогноз и анализ товарищеского матча 11 июня 2024 года
В венгерском Сомбатхее встретятся команды, на тренерский пост которых претендовал Станислав Черчесов. По информации Sport24, 60-летний специалист даже считал вариант с Азербайджаном более предпочтительным. Однако в итоге бывший полевой командир сборной России возглавил Казахстан. Черчесов приступит к работе уже после июньских товарищеских матчей — будет готовить «ястребов» к выступлению на групповом этапе Лиги наций. Соперниками казахов стали Норвегия, Словения и Австрия.
Предыдущим наставником «ястребов» был Магомед Адиев, сотрудничество с которым обернулось впечатляющими результатами. Сначала Казахстан прошелся катком по своей группе в Лиге наций-2022: четыре победы и ничья при одном ничего не значащем поражении в последнем туре. Лихой перформанс принес первое место в квартете с Азербайджаном, Словакией и Белоруссией, а вместе с ней — промо в дивизион B.
В квалификации Евро-2024 «ястребы» тоже проявили себя более чем достойно и претендовали на прямую путевку в Германию вплоть до заключительного тура. Все решил проигрыш прямому конкуренту — Словении (1:2). В финальную часть турнира казахи могли попасть через стыки, но их перемолола Греция (5:0).
С апреля Адиев временно подхватил «Ахмат», который боролся за выживание в РПЛ. Но недолго совмещал работу в клубе и сборной: 31 мая он оставил «ястребов», объяснив решение семейными обстоятельствами. А спустя пару дней стало известно, что тренер согласовал с грозненцами контракт на три года.
Последней игрой Адиева во главе сборной Казахстана стал мартовский товарняк с Люксембургом, который обернулся поражением (1:2). После объявления о назначении Черчесова «ястребы» с тем же счетом уступили Армении.
Азербайджанцы неудачно выступили в отборочной кампании Евро-2024: пять неудач, две победы и ничья вылились в предпоследнее место в группе с Бельгией, Австрией, Швецией и Эстонией. Итальянца Джанни Де Бьязи отправили в отставку еще в ноябре 2023-го. Тренером стал Ариф Асадов, но от приставки и.о. его пока не избавили. В 2024-м команда провела три товарищеских матча: обыграла Монголию (1:0), разошлась «миром» с Болгарией (1:1) и влетела Албании (1:3).
Азербайджан — Казахстан: статистика личных встреч
Чаще всего сборные пересекались в товарищеских матчах, которых набралось пять. «Ястребы» выиграли трижды, уступили один раз, а еще один поединок завершился вничью.
В последний раз соперники встречались друг с другом на групповом этапе Лиге наций-2022 и обменялись домашними победами с сухим счетом в Астане (2:0) и в поселке Мардакян (3:0).
Также команды играли в квалификации Евро-2008, где дважды разошлись миром с одинаковым результатом (1:1). И в отборочном турнире Евро-2012: и Казахстан, и Азербайджан добились успеха на своих полях (2:1 и 3:2 соответственно).
Прогноз и ставка на матч Азербайджан — Казахстан
«Ястребы» обменялись голами с соперниками в двух товарищеских играх подряд, у азербайджанцев — та же история. Сейчас коллективы находятся в переходном состоянии: ждут новых тренеров и над ними не довлеет результат. Так что они способны организовать перестрелку и огорчить друг друга как минимум по разу.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.98.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4