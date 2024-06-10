Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 22:45

Черчесов принял сборную Казахстана, но июньские товарняки смотрит со стороны. Осталась одна игра — с Азербайджаном

Прогноз и ставка на товарищеский матч Азербайджан — Казахстан 11 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислав Черчесов.
Фото Getty Images
Магомед Адиев (сборная Казахстана).
Фото Getty Images
Эмин Махмудов, Эльвин Джафаргулиев и Махир Эмрели (сборная Азербайджана).
Фото Getty Images
1/3
Тренер дебютирует во главе «ястребов» в Лиге наций — она начнется в сентябре.

11 июня сборные Азербайджана и Казахстана проведут товарищеский матч в Венгрии. Он состоится в Сомбатхее на стадионе «Халадаш» и стартует в 17.00 по московскому времени. Игру не покажут в России.

Товарищеские матчи.
11 июн, 17:00. ()
Азербайджан
Казахстан

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Азербайджан — Казахстан 11 июня 2024 года

Фаворитами у аналитиков считаются номинальные хозяева. На победу Азербайджана можно поставить с котировкой 2.30, это примерно 39% вероятности. Ничью оценили в 3.20 (31%), триумф «ястребов» — в 3.30 (30%).

Казахстан проиграл в трех поединках подряд. Верите, что серия прервется? Опция Х2 идет за 1.62.

Специалисты сомневаются, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65.

Обмен голами дали за 1.98, обратный рынок — за 1.82.

Самый вероятный итог противостояния, по версии экспертов, указывает на нулевую ничью. Такой счет предложили с коэффициентом 6.00.

Азербайджан — Казахстан: прогноз и анализ товарищеского матча 11 июня 2024 года

В венгерском Сомбатхее встретятся команды, на тренерский пост которых претендовал Станислав Черчесов. По информации Sport24, 60-летний специалист даже считал вариант с Азербайджаном более предпочтительным. Однако в итоге бывший полевой командир сборной России возглавил Казахстан. Черчесов приступит к работе уже после июньских товарищеских матчей — будет готовить «ястребов» к выступлению на групповом этапе Лиги наций. Соперниками казахов стали Норвегия, Словения и Австрия.

Предыдущим наставником «ястребов» был Магомед Адиев, сотрудничество с которым обернулось впечатляющими результатами. Сначала Казахстан прошелся катком по своей группе в Лиге наций-2022: четыре победы и ничья при одном ничего не значащем поражении в последнем туре. Лихой перформанс принес первое место в квартете с Азербайджаном, Словакией и Белоруссией, а вместе с ней — промо в дивизион B.

В квалификации Евро-2024 «ястребы» тоже проявили себя более чем достойно и претендовали на прямую путевку в Германию вплоть до заключительного тура. Все решил проигрыш прямому конкуренту — Словении (1:2). В финальную часть турнира казахи могли попасть через стыки, но их перемолола Греция (5:0).

С апреля Адиев временно подхватил «Ахмат», который боролся за выживание в РПЛ. Но недолго совмещал работу в клубе и сборной: 31 мая он оставил «ястребов», объяснив решение семейными обстоятельствами. А спустя пару дней стало известно, что тренер согласовал с грозненцами контракт на три года.

Магомед Адиев (сборная Казахстана).
Фото Getty Images

Последней игрой Адиева во главе сборной Казахстана стал мартовский товарняк с Люксембургом, который обернулся поражением (1:2). После объявления о назначении Черчесова «ястребы» с тем же счетом уступили Армении.

Азербайджанцы неудачно выступили в отборочной кампании Евро-2024: пять неудач, две победы и ничья вылились в предпоследнее место в группе с Бельгией, Австрией, Швецией и Эстонией. Итальянца Джанни Де Бьязи отправили в отставку еще в ноябре 2023-го. Тренером стал Ариф Асадов, но от приставки и.о. его пока не избавили. В 2024-м команда провела три товарищеских матча: обыграла Монголию (1:0), разошлась «миром» с Болгарией (1:1) и влетела Албании (1:3).

Азербайджан — Казахстан: статистика личных встреч

Чаще всего сборные пересекались в товарищеских матчах, которых набралось пять. «Ястребы» выиграли трижды, уступили один раз, а еще один поединок завершился вничью.

В последний раз соперники встречались друг с другом на групповом этапе Лиге наций-2022 и обменялись домашними победами с сухим счетом в Астане (2:0) и в поселке Мардакян (3:0).

Также команды играли в квалификации Евро-2008, где дважды разошлись миром с одинаковым результатом (1:1). И в отборочном турнире Евро-2012: и Казахстан, и Азербайджан добились успеха на своих полях (2:1 и 3:2 соответственно).

Эмин Махмудов, Эльвин Джафаргулиев и Махир Эмрели (сборная Азербайджана).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч Азербайджан — Казахстан

«Ястребы» обменялись голами с соперниками в двух товарищеских играх подряд, у азербайджанцев — та же история. Сейчас коллективы находятся в переходном состоянии: ждут новых тренеров и над ними не довлеет результат. Так что они способны организовать перестрелку и огорчить друг друга как минимум по разу.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.98.

Магомед Адиев
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Казахстана по футболу
0
Читайте также
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эндрик шикарно дебютировал в сборной. Молодой форвард бразильцев проявит себя и против Мексики
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости