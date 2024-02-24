«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз на матч бундеслиги 24 февраля 2024 года
«Баварию» в 23-м туре бундеслиги ждет очередной сложный поединок, соперник — «Лейпциг». Игра пройдет 24 февраля на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, стартовый свисток арбитра Саши Штегеманна прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.25 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».
Букмекеры считают хозяев фаворитами: коэффициент на победу «Баварии» — 1.73, что составляет около 56% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.40 (22%), на раздел очков предложена такая же котировка.
«Лейпциг» не уступил мюнхенцам уже на протяжении четырех встреч: очередное непоражение «РБ» доступно за 2.20.
При этом три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры все равно намекают на превосходство подопечных Томаса Тухеля:
• 1:1 — за 7.80;
• 2:1 — за 7.80;
• 2:0 — за 9.80.
Тотал больше 3.5 гола идет за 2.09, ТМ 3.5 — за 1.75.
Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 1.49, обратная ставка дана за 2.60.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Лейпциг»
Хозяева находятся в удручающем состоянии: влетели в трех встречах во всех турнирах и отпустили лидирующий «Байер» на восемь очков. Также в «Баварии» большое количество внутренних конфликтов между игроками и тренером, по итогу Томаса Тухеля уберут из клуба по окончании сезона. «Лейпциг» в прошлые выходные уверенно разобрался с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0), также команда Марко Розе очень неплохо смотрелась против «Реала» в Лиге чемпионов (0:1). Плюс у «красных быков» успешная серия против мюнхенцев: две победы и две ничьих в предыдущих четырех поединках.
Рекомендуемая ставка: «Лейпциг» не проиграет за 2.20.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5