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24 февраля, 12:15

«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз на матч бундеслиги 24 февраля 2024 года

Прогноз на матч бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» 24 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Мануэль Нойер («Бавария»).
Фото Global Look Press

«Баварию» в 23-м туре бундеслиги ждет очередной сложный поединок, соперник — «Лейпциг». Игра пройдет 24 февраля на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, стартовый свисток арбитра Саши Штегеманна прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.25 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
24 февр, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:1
РБ Лейпциг

Букмекеры считают хозяев фаворитами: коэффициент на победу «Баварии» — 1.73, что составляет около 56% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.40 (22%), на раздел очков предложена такая же котировка.

«Лейпциг» не уступил мюнхенцам уже на протяжении четырех встреч: очередное непоражение «РБ» доступно за 2.20.

При этом три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры все равно намекают на превосходство подопечных Томаса Тухеля:

• 1:1 — за 7.80;

• 2:1 — за 7.80;

• 2:0 — за 9.80.

Тотал больше 3.5 гола идет за 2.09, ТМ 3.5 — за 1.75.

Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 1.49, обратная ставка дана за 2.60.

Томас Тухель (&laquo;Бавария&raquo;). Летом Тухель уйдет из «Баварии». Суббота — последний шанс обыграть «Лейпциг», с которым Томас не справился четыре раза подряд

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Лейпциг»

Хозяева находятся в удручающем состоянии: влетели в трех встречах во всех турнирах и отпустили лидирующий «Байер» на восемь очков. Также в «Баварии» большое количество внутренних конфликтов между игроками и тренером, по итогу Томаса Тухеля уберут из клуба по окончании сезона. «Лейпциг» в прошлые выходные уверенно разобрался с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0), также команда Марко Розе очень неплохо смотрелась против «Реала» в Лиге чемпионов (0:1). Плюс у «красных быков» успешная серия против мюнхенцев: две победы и две ничьих в предыдущих четырех поединках.

Рекомендуемая ставка: «Лейпциг» не проиграет за 2.20.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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Квинси Промес

Спартак

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 6
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Александр Соболев

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И К Ж
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Виктор Александров

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Виктор Мелехин

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