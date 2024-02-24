«Баварию» в 23-м туре бундеслиги ждет очередной сложный поединок, соперник — «Лейпциг». Игра пройдет 24 февраля на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, стартовый свисток арбитра Саши Штегеманна прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.25 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Букмекеры считают хозяев фаворитами: коэффициент на победу «Баварии» — 1.73, что составляет около 56% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.40 (22%), на раздел очков предложена такая же котировка.

«Лейпциг» не уступил мюнхенцам уже на протяжении четырех встреч: очередное непоражение «РБ» доступно за 2.20.

При этом три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры все равно намекают на превосходство подопечных Томаса Тухеля:

• 1:1 — за 7.80;

• 2:1 — за 7.80;

• 2:0 — за 9.80.

Тотал больше 3.5 гола идет за 2.09, ТМ 3.5 — за 1.75.

Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 1.49, обратная ставка дана за 2.60.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Лейпциг»

Хозяева находятся в удручающем состоянии: влетели в трех встречах во всех турнирах и отпустили лидирующий «Байер» на восемь очков. Также в «Баварии» большое количество внутренних конфликтов между игроками и тренером, по итогу Томаса Тухеля уберут из клуба по окончании сезона. «Лейпциг» в прошлые выходные уверенно разобрался с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0), также команда Марко Розе очень неплохо смотрелась против «Реала» в Лиге чемпионов (0:1). Плюс у «красных быков» успешная серия против мюнхенцев: две победы и две ничьих в предыдущих четырех поединках.

Рекомендуемая ставка: «Лейпциг» не проиграет за 2.20.