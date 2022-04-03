3 апреля в матче 23-го тура чемпионата России встретятся «Сочи» и «Зенит». Игра начнется в 19.00 по Москве на стадионе «Фишт», посмотреть ее можно будет в прямом эфире на matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи гостей из Санкт-Петербурга. На победу «Зенита» предложен коэффициент 1.90 (вероятность исхода — 52%), ничью можно взять за 3.80 (26%), а победа хозяев оценивается котировкой 4.10 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» игрок букмекерской компании станет богаче на 4200 рублей.

На то, что «Сочи» не проиграет в этой встрече, можно поставить с коэффициентом 1.96.

Убеждены, что судья отправит мяч на 11-метровую отметку? Можно сделать ставку на это за 2.95. Если же верите в удаление, то котировка на пари — 2.35. Оба этих события вместе стоят 5.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятны следующие варианты итогового счета:

• 1:1 — за 6.90;

• 0:1 — за 7.50;

• 1:2 — за 8.00.