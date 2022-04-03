«Сочи» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 3 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
3 апреля в матче 23-го тура чемпионата России встретятся «Сочи» и «Зенит». Игра начнется в 19.00 по Москве на стадионе «Фишт», посмотреть ее можно будет в прямом эфире на matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи гостей из Санкт-Петербурга. На победу «Зенита» предложен коэффициент 1.90 (вероятность исхода — 52%), ничью можно взять за 3.80 (26%), а победа хозяев оценивается котировкой 4.10 (22%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» игрок букмекерской компании станет богаче на 4200 рублей.
На то, что «Сочи» не проиграет в этой встрече, можно поставить с коэффициентом 1.96.
Убеждены, что судья отправит мяч на 11-метровую отметку? Можно сделать ставку на это за 2.95. Если же верите в удаление, то котировка на пари — 2.35. Оба этих события вместе стоят 5.50.
Аналитики считают, что наиболее вероятны следующие варианты итогового счета:
• 1:1 — за 6.90;
• 0:1 — за 7.50;
• 1:2 — за 8.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|0 : 1
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0