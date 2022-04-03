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«Сочи» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 3 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — «Зенит» 3 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

3 апреля в матче 23-го тура чемпионата России встретятся «Сочи» и «Зенит». Игра начнется в 19.00 по Москве на стадионе «Фишт», посмотреть ее можно будет в прямом эфире на matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи гостей из Санкт-Петербурга. На победу «Зенита» предложен коэффициент 1.90 (вероятность исхода 52%), ничью можно взять за 3.80 (26%), а победа хозяев оценивается котировкой 4.10 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» игрок букмекерской компании станет богаче на 4200 рублей.

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На то, что «Сочи» не проиграет в этой встрече, можно поставить с коэффициентом 1.96.

Убеждены, что судья отправит мяч на 11-метровую отметку? Можно сделать ставку на это за 2.95. Если же верите в удаление, то котировка на пари 2.35. Оба этих события вместе стоят 5.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятны следующие варианты итогового счета:

• 1:1 за 6.90;

• 0:1 за 7.50;

• 1:2 за 8.00.

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ФК Сочи
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«Ювентус» — «Интер»: прогноз на матч серии А 3 апреля 2022 года
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 0 : 1
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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