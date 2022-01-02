2 января «Атлетико» встретится с «Райо Вальекано» в 19-м туре примеры. Мадридское дерби пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало в 18.15. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-площадке Okko. Эфир стартует в 17.45.

Команда Симеоне — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Атлетико» можно за 1.33 — это примерно 72% вероятности. Успех «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 12.5 (8%), а ничья доступна за 4.90 (20%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Райо Вальекано» потенциальная выплата составит 12 500 рублей, а прибыль — 11 500 рублей.

Также вы можете выбрать один из вариантов форы на матч, например:

— Ф1(-1) идет за 1.57, а Ф2(+1) — за 2.50;

— Ф1(-1.5) идет за 2.06, а Ф2(+1.5) — за 1.76;

— Ф1(-2) идет за 3.00, а Ф2(+2) — за 1.39.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.96, а ТМ 2.5 — за 1.90.

Шансы «Атлетико» отличиться больше одного раза оцениваются коэффициентом 1.58.

Уверены, что «Райо Вальекано» забьет дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 6.10.

Поставить на то, что «Райо Вальекано» не проиграет, можно с коэффициентом 3.50.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

— 1:0 — коэффициент 5.40;

— 2:0 — 5.40;

— 3:0 — 7.90.