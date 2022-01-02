2 января в 21-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет с официальным партнером букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ливерпулем». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 19.30. Трансляцию покажет сервис Okko.

«Челси» подходит к этой встрече на втором месте чемпионата Англии, набрав 42 очка. «Ливерпуль» набрал на очко меньше за 20 туров и занимает третью позицию в АПЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Ливерпуль». На успех команды можно поставить с котировкой 2.24 — это примерно 58% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.10 (23%), а победа «Челси» есть в линии за 3.20 (19%).

Ф1(+1.5) идет за 1.44, а Ф2(-1.5) — за 3.20.

При ставке в 1000 рублей на победу «Челси» потенциальная выплата составит 3200.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 5.00. Удаление и пенальти возможны за 11.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.80. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.08.

— ТМ 1.5 — 4.10;

— обе забьют: нет — 2.20;

— точный счет: 1:4 — 25.0.