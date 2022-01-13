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Сегодня, 11:15

«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании 13 января

Егор Сергеев
Футболисты «Атлетико».
Фото Getty Images

13 января в полуфинале Суперкубка Испании «Атлетико» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча пройдет в Эр-Рияде на стадионе имени короля Фахда и начнется в 22.00. Прямая трансляция матча будет доступна в интернет-сервисе megogo.sport.

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Атлетико». На успех команды можно поставить с котировкой 1.95 — это примерно 49% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (28%), а победа «Атлетика» есть в линии за 4.30 (23%).

Ф1(0) идет за 1.37, а Ф2(0) — за 3.10.

При ставке в 1000 рублей на победу «Атлетика» потенциальная выплата составит 4300 рублей.

Ставку «Атлетик» не проиграет» можно взять за 1.91.

Шансы «Атлетико» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.30.

Уверены, что «Атлетик» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 12.5.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.20.

— ТМ 1.5 — 2.80;
— Обе забьют: нет — 1.72;
— Точный счет: 5:1 — 85.0.

Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
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Зенит

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Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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