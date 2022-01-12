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«Барселона» — «Реал»: где смотреть матч Суперкубка Испании 12 января

Виталий Пудздрав
Футболисты «Реала».
Фото Getty Images

12 января 2022 года в полуфинале Суперкубка Испании сойдутся «Барселона» и «Реал». Встреча пройдет в Эр-Рияде на стадионе имени короля Фахда и начнется в 22.00. Прямая трансляция матча будет доступна в интернет-сервисе megogo.sport.

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит мадридский «Реал». На успех команды можно поставить с котировкой 2.02 — это примерно 46% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (24%), а победа «Барселоны» есть в линии за 3.60 (30%).

Ф1(+1) идет за 1.41, а Ф2(-1) — за 2.90.

При ставке в 1000 рублей на победу «Барселоны» потенциальная выплата составит 3600 рублей. Ставку «Барселона» не проиграет» можно взять за 1.85.

Послематчевые пенальти в этой игре можно взять за 9.50. Удаление идет за 6.00. На проход по пенальти в финал каждой из команд можно поставить за котировку в 19.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.63. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 2.36.

— ТМ 1.5 — 4.80;
— Обе забьют: нет — 2.38;
— Точный счет: 7:1 — 250.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
12 янв, 22:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Барселона
Реал

 

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ФК Барселона
ФК Реал
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1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
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 5
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Спартак

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