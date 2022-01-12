«Барселона» — «Реал»: где смотреть матч Суперкубка Испании 12 января

12 января 2022 года в полуфинале Суперкубка Испании сойдутся «Барселона» и «Реал». Встреча пройдет в Эр-Рияде на стадионе имени короля Фахда и начнется в 22.00. Прямая трансляция матча будет доступна в интернет-сервисе megogo.sport.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит мадридский «Реал». На успех команды можно поставить с котировкой 2.02 — это примерно 46% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (24%), а победа «Барселоны» есть в линии за 3.60 (30%).

Ф1(+1) идет за 1.41, а Ф2(-1) — за 2.90.

При ставке в 1000 рублей на победу «Барселоны» потенциальная выплата составит 3600 рублей. Ставку «Барселона» не проиграет» можно взять за 1.85.

Послематчевые пенальти в этой игре можно взять за 9.50. Удаление идет за 6.00. На проход по пенальти в финал каждой из команд можно поставить за котировку в 19.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.63. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 2.36.

— ТМ 1.5 — 4.80;

— Обе забьют: нет — 2.38;

— Точный счет: 7:1 — 250.