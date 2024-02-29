Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

29 февраля, 08:15

«Атлетик» — «Атлетико»: прогноз на матч Кубка Испании 29 февраля 2024 года

Прогноз на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Атлетико» 29 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иньяки Уильямс («Атлетик»).
Фото Global Look Press

29 февраля во втором матче полуфинала Кубка Испании «Атлетико» приедет в гости к «Атлетику». Игра состоится в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», начало — в 23.30 по московскому времени. Прямой эфир поединка покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru с 23.25 мск. Первая встреча в Мадриде завершилась победой басков (1:0).

Испания. Кубок. 1/2 финала
29 февр, 23:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
3:0
Атлетико

Аналитики ожидают повторной победы «львов». На «Атлетик» дали коэффициент 2.41, что составляет около 40% вероятности. На успех мадридцев — 3.08 (31%). Ничья в основное время оценена в 3.28 (29%).

Красно-белые не уступили в пяти из семи домашних поединков против «Атлетика». На непоражение хозяев за 90 минут предложено сыграть за 1.50.

На обмен голами можно поставить за 1.92, обратный рынок идет за 1.87. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.21, ТМ 2.5 — за 1.68.

Самый вероятный счет игры по итогам основного времени — 1:1 за 5.80.

Маркос Льоренте и&nbsp;Иньяки Уильямс (&laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетик&raquo;). Чтобы прорваться в финал Кубка, «Атлетико» нужно чудо: победить «Атлетик», который не проигрывал дома с августа

Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Атлетико»

Команды встретятся в третий раз за сезон: кроме первого полуфинала, они сыграли в ла лиге — «Атлетик» и там был сильнее и тоже не пропустил (2:0). Баски в принципе хорошо обороняются против мадридского клуба. За восемь прошлых поединков они ни разу не позволили парням Симеоне вонзить больше одного мяча.

Кроме того, за весь сезон «львы» уступили на своем поле лишь однажды. Их защита — лучшая в чемпионате, после «Реала». А «индейцы», наоборот, на выездах не впечатляют — только четыре выигрыша из 13. Ждем победу или ничью «Атлетика» и минимум результативных действий.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.18.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
3
Читайте также
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
Сразу несколько россиян стали участниками обменов в НХЛ
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Драки в матче «Трактора» и «Салавата Юлаева»
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Торпедо» проиграло третий матч серии СКА
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» уступает 0-3 «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» хочет расстаться с Кузнецовым, скандалы в плей-офф КХЛ
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз на матч Кубка Англии 28 февраля 2024 года

«Атлетик» — «Атлетико»: где смотреть матч Кубка Испании 29 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости