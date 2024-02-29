29 февраля во втором матче полуфинала Кубка Испании «Атлетико» приедет в гости к «Атлетику». Игра состоится в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», начало — в 23.30 по московскому времени. Прямой эфир поединка покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru с 23.25 мск. Первая встреча в Мадриде завершилась победой басков (1:0).

Аналитики ожидают повторной победы «львов». На «Атлетик» дали коэффициент 2.41, что составляет около 40% вероятности. На успех мадридцев — 3.08 (31%). Ничья в основное время оценена в 3.28 (29%).

Красно-белые не уступили в пяти из семи домашних поединков против «Атлетика». На непоражение хозяев за 90 минут предложено сыграть за 1.50.

На обмен голами можно поставить за 1.92, обратный рынок идет за 1.87. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.21, ТМ 2.5 — за 1.68.

Самый вероятный счет игры по итогам основного времени — 1:1 за 5.80.

Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Атлетико»

Команды встретятся в третий раз за сезон: кроме первого полуфинала, они сыграли в ла лиге — «Атлетик» и там был сильнее и тоже не пропустил (2:0). Баски в принципе хорошо обороняются против мадридского клуба. За восемь прошлых поединков они ни разу не позволили парням Симеоне вонзить больше одного мяча.

Кроме того, за весь сезон «львы» уступили на своем поле лишь однажды. Их защита — лучшая в чемпионате, после «Реала». А «индейцы», наоборот, на выездах не впечатляют — только четыре выигрыша из 13. Ждем победу или ничью «Атлетика» и минимум результативных действий.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.18.