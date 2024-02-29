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29 февраля, 12:15

«Атлетик» — «Атлетико»: где смотреть матч Кубка Испании 29 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Испании «Атлетик» — «Атлетико» 29 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Атлетик» — «Атлетико».
Фото Global Look Press

29 февраля в ответной игре полуфинала Кубка Испании «Атлетик» примет «Атлетико». Встреча состоится в 23.30 по московскому времени на арене «Сан-Мамес» в Бильбао. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru с 23.25 мск. Первый поединок в Мадриде остался за «львами» (1:0).

Испания. Кубок. 1/2 финала
29 февр, 23:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
3:0
Атлетико

Аналитики считают «Атлетик» фаворитом. На их триумф можно поставить с коэффициентом 2.41, вероятность такого исхода — примерно 40%. Ничья в основное время оценена в 3.28 (29%), выигрыш хозяев — в 3.08 (31%).

На проход команды Диего Симеоне в финал доступна котировка 4.35. На успех парней Эрнесто Вальверде — 1.22.

Красно-белые не уступили в пяти из семи домашних поединков против «Атлетико». Непоражение хозяев за 90 минут предложили за 1.50.

Маркос Льоренте и&nbsp;Иньяки Уильямс (&laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетик&raquo;). Чтобы прорваться в финал Кубка, «Атлетико» нужно чудо: победить «Атлетик», который не проигрывал дома с августа

Сыграть на басков с форой (0) можно за 1.71.

На обмен голами можно поставить за 1.92, обратный рынок идет за 1.87. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.21, ТМ 2.5 — за 1.68.

Самый вероятный счет игры по итогам основного времени — 1:1 за 5.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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