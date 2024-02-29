29 февраля в ответной игре полуфинала Кубка Испании «Атлетик» примет «Атлетико». Встреча состоится в 23.30 по московскому времени на арене «Сан-Мамес» в Бильбао. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru с 23.25 мск. Первый поединок в Мадриде остался за «львами» (1:0).

Аналитики считают «Атлетик» фаворитом. На их триумф можно поставить с коэффициентом 2.41, вероятность такого исхода — примерно 40%. Ничья в основное время оценена в 3.28 (29%), выигрыш хозяев — в 3.08 (31%).

На проход команды Диего Симеоне в финал доступна котировка 4.35. На успех парней Эрнесто Вальверде — 1.22.

Красно-белые не уступили в пяти из семи домашних поединков против «Атлетико». Непоражение хозяев за 90 минут предложили за 1.50.

Сыграть на басков с форой (0) можно за 1.71.

На обмен голами можно поставить за 1.92, обратный рынок идет за 1.87. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.21, ТМ 2.5 — за 1.68.

Самый вероятный счет игры по итогам основного времени — 1:1 за 5.80.