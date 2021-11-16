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Темнокожая американка впервые в истории выиграла этап Кубка мира. Это революция в конькобежном спорте

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 12:00
Эрин Джексон. Фото Getty Images
Эрин Джексон. Фото Getty Images
Эрин Джексон соревнуется на льду всего четыре года, но может обойти на Олимпиаде нашу чемпионку мира Ангелину Голикову.

Джексон навела приличного шороху на стартовом этапе Кубка мира, который прошел в эти выходные в Польше. Она выиграла два золота на 500 м с рекордом катка, обойдя действующую чемпионку мира из России Ангелину Голикову. Россиянка осталась только второй, а в первый день была четвертой.

Это первая в истории конькобежного спорта победа темнокожей спортсменки. Если у мужчин Шани Дэвис вошел в историю как первый олимпийский чемпион афроамериканского происхождения еще в далеком 2006-м, у женщин коньки до сих пор оставались для афроамериканок «неосвоенной территорией». Пока не появилась Эрин Джексон — спортсменка, которая в коньках всего четыре года, но уже мечтает об олимпийском золоте Пекина.

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Отобраться на Игры за четыре месяца

Джексон — уроженка Флориды, и вообще-то, зимний спорт ей максимально чужд. С раннего детства Эрин — как, кстати, и Шани Дэвис — занималась роллерным спортом. Тут она успела попробовать все разновидности, включая и скоростной бег, и даже фигурное катание. Во всех видах она неизменно входила в сборную США.

Но роллеры, хоть и популярны в США, все же не дают олимпийских перспектив. И в 2017-м Джексон, уже будучи взрослой 25-летней спортсменкой, все-таки решила перейти в коньки. Вместе со всей своей группой она перебралась из солнечной Флориды в зимний Солт-Лейк и принялась готовиться к Олимпийским играм в Пхенчхане. За четыре месяца Эрин удалось проделать путь от абсолютного новичка до участника Игр и выполнить норматив. И это само по себе говорит о ее невероятном таланте.

— Может показаться, что движения на роликовых коньках и ледовых одни и те же, но на самом деле это не так, — вспоминала Эрин. — Техника принципиально иная. В роликах я делала ставку на быстрые, резкие движения стопой. В коньках нужно делать это гораздо медленнее, но давить на лед. Тут гораздо больше внимания уделяется технике, потому что в роликах ты бежишь в толпе, и, в принципе, как именно — особо не важно. Я могла понять, насколько правильно двигаюсь на коньках, уже по тому, какие мышцы болят после тренировки.

Джексон времени зря не теряла. За четыре месяца до старта Игр в Пхенчхане она тренировалась трижды в день: вместе с хоккеистами, шорт-трекистами и собственно конькобежцами. Хорошо еще, что не решилась снова менять вид спорта. Но в итоге Эрин удалось выполнить олимпийский норматив и поехать в Пхенчхан, хотя звезд с неба она там, конечно, не хватала.

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В десять раз больше подписчиков, чем у чемпионки мира Голиковой

За последующий олимпийский цикл Джексон превратилась из неофита в одну из медальных надежд. Особенно с учетом того, что она всячески педалирует тему равенства и открытых возможностей. Эрин стала лицом рекламных компаний и имеет около 20 тысяч подписчиков в Instagram. Довольно много для спортсменки, которая свой первый этап Кубка мира выиграла только пару дней назад. Для сравнения, у нашей Ангелины Голиковой — напомним, действующей чемпионки мира, в десять раз меньше — всего 1900!

Джексон, возможно, заявила бы о себе и раньше, но помешал несчастный случай. Прошлый сезон она пропустила по самой экзотической причине. Эрин пыталась приладить что-то к садовой тележке с помощью эластичного шнура, неосторожно потянула, и крючок на конце шнура воткнулся ей в глаз. Доктора поначалу думали, что имеют дело с разрывом сетчатки — а это означало тяжелую операцию с непредсказуемыми последствиями. В итоге выяснилось, что все не так плохо. Однако повреждение роговицы — тоже малоприятный диагноз. Джексон вынуждена была носить повязку и проходить регулярные процедуры. Естественно, ни о каких коньках там даже речи не шло.

— Почему ты не перешла в коньки раньше? — спрашивают 29-летнюю спортсменку, которая только сейчас, кажется, нащупала свое призвание. Суть в том, что раньше Эрин училась. Она окончила Университет Флориды сразу по двум специальностям — инженерная наука и кинезиология. И пока не получила образование, переезжать в Солт-Лейк не хотела.

— В Пхенчхане я чувствовала себя не в своей тарелке, словно я попала в какой-то чужой для меня мир, — вспоминает Джексон. — Теперь мне все знакомо и понятно. И в Пекине я постараюсь показать максимум.

Эрин по-прежнему не любит зиму и говорит, что если ей надо будет выбрать коньки, то она возьмет роликовые. А лед — это только способ заявить о себе и побороться за олимпийскую награду. Пока у Джексон это очень неплохо получается.

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