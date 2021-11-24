Наша команда не выступит на одном из этапов отбора на Олимпийские игры по очень странной причине.

Через неделю в американском Солт-Лейк-Сити пройдет третий этап Кубка мира. Всего их перед Пекином-2022 четыре, и крайне важен каждый — все они отборочные на Олимпиаду. Вот только наши конькобежцы вылететь за океан, несмотря на имеющиеся американские визы, не смогли. Как и почему — объясняет олимпийский чемпион Сочи по шорт-треку, а ныне один из ведущих конькобежцев России Руслан Захаров.

— В воскресенье у нас были соревнования в Норвегии, а потом ночной перелет в Амстердам, — описывает ситуацию Захаров. — Там была запланирована трехчасовая пересадка — и рейс в США. Ничто не предвещало беды. Багаж был зарегистрирован до Солт-Лейк-Сити. А потом вдруг нашему менеджеру сказали: посадить вашу команду на самолет невозможно.

— Почему?

— Потому что оргкомитет Кубка мира в США и, грубо говоря, американский Роспотребонадзор установили новые требования для въезда. При этом наша федерация еще несколько недель назад делала запрос на этот счет и получила ответ, что наших документов будет достаточно. Уже на месте выяснилось, что нет.

Сначала нам сказали посидеть пять часов — и проблемы будут решены, улетим следующим рейсом. Прождали семь. К вечеру сказали, что пока не получается и нужно размещаться в отеле. На следующий день снова не улетели. И вот сегодня ночью менеджер написал, что в среду все-таки едем в аэропорт. Но летим не в Америку, а домой.

Три дня без вещей в Амстердаме

— Чем грозит пропуск этапа в Солт-Лейке?

— Перед Олимпиадой четыре этапа Кубка мира — и все они квалификационные в Пекин-2022. Мы пропускаем Америку — и, получается, принцип fair play нарушен. Мы теряем возможность зарабатывать квоты. Взять командную гонку — она в программе трех этапов Кубка мира. В Польше мы провалились. Солт-Лейк-Сити пропускаем. И теперь шансы отобраться по очкам минимальные. Остается только Калгари! И это не только наша головная боль, но и ISU. Как они будут с этим разбираться — пока непонятно.

Есть еще один побочный эффект нашего недопуска. Из Норвегии одним рейсом летело порядка 200 спортсменов. Вместе с нами около 100 велосипедов и 300 сумок багажа. Все было зарегистрировано до США, поэтому можете представить, какой бардак был в аэропорту. Ребята из Казахстана написали нам, что некоторые наши сумки видели в Америке...

— Ох.

— Поэтому с предвкушением ждем прилета в Москву. Будем смотреть, что прилетит, а что нет. Если придут коньки без велосипеда — это еще нормально, а если наоборот — то что делать? Наверное, лететь в Сочи и крутить педали там.

— В Амстердаме вы были без вещей?

— Последние трое суток со мной было только трусы, пара носок и ботинки. Пошли в магазин, купили одежду, чтобы хоть потренироваться — форму-то терять нельзя. Но мы не падаем духом.

— На следующий этап в Канаду попадаете?

— Да. Но поехать туда заранее не можем, там будет «пузырь». Сейчас две недели, скорее всего, будем в Коломне. При этом в Калгари высокогорье, акклиматизация. Выступать на пятый день — не самый лучший расклад.

Многие ребята даже пропускали норвежский этап, чтобы лучше акклиматизироваться в Солт-Лейк-Сити. Там самый быстрый каток в мире, а один из критериев отбора на Олимпийские игры — результат. В этом смысле там можно было закрыть все вопросы. Плюс адаптироваться на высоте перед Канадой.

Братья из стран СНГ летом привились одобренными вакцинами

— Основный затык ваших приключений — в вакцине? Все из-за того, что «Спутник» до сих пор не признан ВОЗ?

— Да. Все шероховатости связаны с этим. Например, нам приходилось каждый день сдавать тест на антиген и каждые три дня — ПЦР. Остальным — не надо. Наши братья из стран СНГ летом привились вакцинами, одобренными ВОЗ, и сейчас шлют нам красивые фоточки из Солт-Лейк-Сити.

— Сами не рассматривали вариант привиться в Европе?

— Мы приехали в Польшу — сразу старт. В Норвегии из-за отсутствия вакцины вообще сидели рабочий карантин. Потом сразу старты. Летом мы готовились в Казахстане — там тоже особо не привиться. А колоться прямо перед гонкой, которая является отбором на Олимпийские игры, — большой риск. Те, кто ставил «Спутник», понимают, какой может быть отходняк. Хотя, возможно, стоило попробовать.

— Команду не пустили в Штаты. Чья это все-таки вина?

— Общая. Тот же ISU должен был несколько раз проверить: а всем ли спортсменам они могут дать равные условия? Насколько я слышал, американскую визу не получили еще китайцы. Не знаю, успеют ли они решить проблему. И как теперь решать вопрос с квотами и отбором? В олимпийский год все должно быть продумано на 110 процентов.

— Несмотря ни на что, вы на позитиве. Шутите, голос бодрый.

— Все по-разному переживают проблемы. Я всегда стараюсь концентрироваться на хорошем. Можно плакать, но это не поможет делу. Мы и после более сложных ситуаций не опускали ни руки, ни ноги. Сейчас тем более не планируем. Прорвемся!