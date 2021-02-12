В честь Ангелины в Нидерландах ставят Чайковского

Конькобежный спорт. Чемпионата мира

Женщины. 500 м

1. Ангелина Голикова (Россия) — 37,141

2. Фемке Кок (Голландия) — 37,281

3. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,455

Мужчины. 500 м

1. Лоран Дюбри (Канада) — 34,398

2. Павел Кулижников (Россия) — 34,540

3. Дай Дай Нтаб (Голландия) — 34,628

Скелетон. Чемпионат мира. Мужчины

1. Кристофер Гротер (Германия) — 3.46,31

2. Александр Третьяков (Россия) — 3.46,59

3. Александр Гасснер (Германия) — 1.47,51

В спортивном мире сейчас безумие. Одновременно проходят чемпионаты мира по биатлону, конькам, бобслею и скелетону, сноуборду, фристайлу и горным лыжам. Плюс юниорский лыжный чемпионат мира, теннисный Australian Open да еще еврокубки по игровым видам. Как международные федерации допустили такие накладки — непонятно. Видимо, в пандемию главный принцип — просто провести. А уж как и когда — неважно. Но из-за такой перенасыщенности внимание болельщиков, естественно, рассеивается, и рейтинги «маленьких» видов спорта окончательно тонут в спортивном шторме.

Третьяков — это космос

Мимо многих могли пройти и достижения наших спортсменов. А ведь сегодня многие добились выдающихся результатов. Сначала зажгли скелетонисты. Для Елены Никитиной бронзу ЧМ нельзя назвать сверхдостижением. Она рассчитывала на золото. Но после того как ее вынесло в третьей попытке, любая медаль была бы за счастье. И четвертую попытку россиянка провела на топ-уровне. В результате — волевая бронза.

Больше того, у нашей команды еще и сенсационное четвертое место. 20-летняя Алина Тарарыченкова стала главным открытием чемпионата мира. И в преддверии Олимпиады-2022 ее прогресс внушает много оптимизма.

Герой всего бобслейно-скелетонного ЧМ, как по мне, Третьяков. Александр свою первую чемпионатомировскую медаль выиграл еще в 2009-м. Потом наступила его эпоха: Большой хрустальный глобус, золото ЧМ, победа на Олимпиаде. И когда его не пустили в Пхенчхан-2018, казалось, это все. Во-первых, наступают молодые, во-вторых, возраст. Фишка Третьякова — сумасшедший разгон, а взрывные качества — первое, что уходит с годами. В-третьих, мотивация. Зачем, если выиграл уже все?

Но сегодня Третьяков, которому весной исполнится 36 лет, после пятилетнего перерыва вернулся на подиум чемпионата мира. Александр — второй! Проиграл 0,28 секунды немцу. В Альтенберге. Что такое домашняя трасса в скелетоне — сами понимаете.

И, кстати, в Пекине у сборной Германии преимущества своего трека не будет. Так что Третьяков еще повоюет.

Шесть гонок — шесть медалей

На главной конькобежной арене мира тоже кипят страсти. Завершились шесть дисциплин — и у нашей команды шесть медалей:

— 5000 м — бронза у Сергея Трофимова;

— командная гонка — бронза и у мужчин, и у женщин;

— 500 м — серебро Павла Кулижникова (недавно переболевшего коронавирусом и мучающегося проблемами с травмированным пахом) и бронза Ольги Фаткулиной.

Ну и — золото на пятисотке 29-летней Ангелины Голиковой! На этой дистанции наши женщины не побеждали аж четверть века.

Помимо самого факта исторической победы, у нее есть еще кое-какие интересные последствия. Союз конькобежцев России вместо временно запрещенного гимна России предпочел взять не «Катюшу», а фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского.

И эта церемония награждения на легендарном «Тиалфе» под музыку гениального композитора наверняка войдет в историю конькобежного спорта — как самая высококультурная.